Así cayeron los 9 militares señalados por tortura y homicidio de un hombre en batallón de Antioquia

Esposados y sin su camuflado fueron capturados sus nueve militares del Ejército Nacional señalados de torturar y asesinar a un ciudadano, identificado como Esneider Flórez Manco, en el departamento de Antioquia. Los uniformados detenidos son un oficial, el teniente que comandaba el pelotón implicado, dos suboficiales y seis soldados profesionales. Los nueve fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

En zona boscosa del municipio de Frontino, Antioquia, se encuentra la base militar Antorcha, donde el pasado 7 de octubre, de acuerdo con las investigaciones, ocurrieron los hechos. Al parecer, los militares retuvieron a un ciudadano que caminaba alrededor de la unidad militar, lo ingresaron a la base y lo golpearon mientras lo interrogaban.

El uso desproporcionado de la fuerza, presuntamente, por parte de estos militares le causaron la muerte a Esneider Flórez. Aparentemente, el cuerpo sin vida de la víctima lo sacaron de la base y lo dejaron metros más adelante, específicamente en la quebrada Ánimas.



Un soldado del mismo batallón fue quien días después denunció ante el comandante de la Cuarta Brigada lo sucedido y así fue como el Ejército denunció ante la Fiscalía y la Justicia Penal Militar.



Tan pronto se conoció la denuncia comenzaron las investigaciones, la recolección de pruebas y la búsqueda del cuerpo sin vida de Esneider Flórez, quien fue encontrado 22 días después de su asesinato con claros signos de violencia.



Los militares "actuaron individualmente": Ejército Nacional

A través de un comunicado, el Ejército Nacional rechazó lo sucedido e indicó que los uniformados actuaron individualmente, que sobrepasaron la misión constitucional y no respetaron los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario.

Las audiencias en contra de los nueve militares capturados avanzan, mientras que la Justicia Penal Militar investiga si hubo o no un posible prevaricato y omisión por parte de los comandantes.

El escándalo fue denunciado por el propio presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X. “He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”, sostuvo el mandatario.

El presidente indicó que, a través de un comunicado, las Fuerzas Militares le informaron de lo sucedido. Esto decía: Señor presidente, buenas tardes, siguiendo instrucciones del Señor Ministro de Defensa, me permito informar un presunto hecho criminal ocurridos en el área de responsabilidad de la Cuarta Brigada (BR4), Batallón de Infantería ‘Pedro Justo Berrío’ (BIPEB), base militar ‘Antorcha’ del municipio de Frontino, con la unidad Demoledor 2 al mando del SS. Andres Olivio Gutierrez Mideros y Córdoba 1 al mando del teniente Leider Ortiz Ortíz, el día 07 de octubre de 2025, donde al parecer se retiene a un civil que se encontraba merodeando la base militar al que posteriormente, por un exceso de uso de la fuerza se le causa la muerte”

¿Quiénes son los militares señalados de homicidio de civil en Antioquia?

Los nueve militares señalados por estos hechos fueron identificados:

1. TE Leider Ortiz Ortiz CC 1.118.704.195

2. SS Andrés Olivio Gutiérrez Mideros CC 1.004.639.111

3. CS Cristian Daniel Córdoba Piamba CC 1.059.915.080

4. SL18 Fabián Alberto Rojo Giraldo CC 1.007.131.001

5. SL18 Brayan Stiven Osorio CC 1.013.339.952

6. SP18 Jhonn Edwin Quejada Fabra CC 1.042.577.651

7. SP18 Neider de Jesús Oyola Ortiz CC 1.063.356.817

8. Sl18 Divian Fernando Ruiz Rojas CC 1.046.527.794

9. SLP Miguel Ángel Caicedo Hernández CC 1.006.201.621

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias