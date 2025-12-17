Compensar impulsa el bienestar financiero con su Feria de Crédito de Libranza

Compensar realizará una Feria de Crédito de Libranza dirigida a afiliados que cuentan con un crédito preaprobado, el cual podrá destinarse a libre inversión o a la compra de cartera.

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad de corto plazo para acceder a recursos de manera ágil, mediante un proceso diseñado para facilitar la solicitud en una época clave del año.

Durante la feria, los afiliados podrán recibir asesoría personalizada y verificar si tienen una oferta de crédito disponible, tanto de manera virtual como presencial.



La atención presencial se llevará a cabo en las sedes de Compensar Avenida 68 y Suba, en horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y estará disponible hasta el 22 de diciembre. De forma adicional, quienes no puedan asistir podrán consultar su oferta a través de la página de Crédito Compensar.



El crédito por libranza de Compensar se caracteriza por contar con aprobación inmediata, un proceso de solicitud 100 % digital sin filas ni trámites complejos, y el descuento por nómina, lo que facilita el pago de las cuotas.

Se trata de un crédito de uso libre, que puede destinarse a viajes, educación, atención de imprevistos o la organización de deudas.

Con esta feria, Compensar continúa acercando soluciones financieras a sus afiliados, priorizando la facilidad, la cercanía y el acompañamiento.

La iniciativa reafirma el compromiso de la entidad con el bienestar financiero, mediante la oferta de alternativas sencillas, digitales y accesibles que acompañan a sus afiliados en los momentos en que más lo necesitan. Para más información se puede dirigir a https://corporativo.compensar.com/credito/lineas-de-credito/credito-libre-inversion?utm_source=Referral&utm_medium=Caracolnext&utm_campaign=feria-libranza&utm_content=nota-editorial