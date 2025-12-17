En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hermano de Jaime Esteban Moreno habló del momento de su muerte: "Se me derrumbó el mundo"

Hermano de Jaime Esteban Moreno habló del momento de su muerte: "Se me derrumbó el mundo"

David Moreno, hermano de Jaime Esteban Moreno, habló sobre el momento en el que se enteró de la muerte de su hermano y reveló el regalo de cumpleaños que le había preparado antes de morir.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Hermano de Jaime Esteban Moreno habló del momento de su muerte: "Se me derrumbó el mundo"
Jaime Esteban Moreno falleció tras brutal golpiza en Bogotá.
Noticias Caracol

