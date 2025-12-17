Hermano de Jaime Esteban Moreno habló del momento de su muerte: "Se me derrumbó el mundo"

La muerte de Jaime Esteban Moreno ya completa poco más de un mes y medio. El joven universitario fue asesinado con una brutal golpiza al salir de una fiesta en la localidad de Chapinero en la madrugada del pasado 31 de octubre. Las autoridades hoy tienen bajo su poder a Juan Carlos Suárez y a Ricardo González, quienes, de acuerdo con la investigación, fueron los responsables de la golpiza.

Las autoridades están en la búsqueda de Kleidymar Paola Fernández, mujer señalada de haber incitado la golpiza. "Podemos pensar qué causó, qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras una mujer se encontraba ahí parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que se presentara la agresión", aseguró en una de las audiencias Elsa Reyes, fiscal del caso.



El regalo que Jaime Esteban Moreno le dejó a su hermano

Mientras continúa la búsqueda de la tercera involucrada en el crimen, la familia de Jaime Esteban Moreno ha dado declaraciones a varios medios y espacios. En uno de los más recientes se conoció que el joven asesinado alcanzó a dejarle un regalo de cumpleaños a su hermano, David Moreno, con quien compartía habitación.



“Me había comprado una tablet que mandó a comprar desde Estados Unidos, la había mandado a marcar directamente con la empresa, él había cuadrado todo. El 30 de octubre llegó la tablet, pero yo no sabía. Él había planeado ese detalle y yo no lo sabía hasta el día de mi cumpleaños. Ese día mi mamá la sacó del clóset y me dijo que mi hermano me la había dejado. Ese fue el último detalle que me dio”, dijo el hermano de la víctima en el pódcast Más allá del silencio.

El joven reveló que "todas las celebraciones, años nuevos, Navidad, día de Velitas, cumpleaños, eran con mi hermano". Entre los mensajes que dejó el hermano de Jaime Esteban durante su paso por los micrófonos del pódcast, es que aún no creía que en las próximas fechas especiales estaría yendo "al cementerio a decirle feliz Navidad a una lápida y no a mi hermano”.

El momento en el que se enteró de la muerte de su hermano

David Moreno también contó cómo fueron los momentos en los que se enteró del asesinato de su hermano. "El momento más shockeante y traumante que he tenido en mi vida. Todavía esto saliendo del shock (...) En la mañana fue que contacté a Juan David, porque Jaime no llegaba a la casa. Me conseguí el número y él me dijo que estaba en el hospital, ahí fue que llamé a mi papá. Estuve todo el día afuera del hospital, porque solo dejaban estar una persona".

El joven dijo que por la situación dejaron entrar a sus dos padres a acompañar a su hermano. "Estaban completamente destrozados, porque horrible depender de la vida de mi hermano por un médico que venga cada dos horas a decir cómo está". David Moreno contó que fue su padre el que le dio la noticia de la muerte de su hermano. "Mataron al niño", es lo que recuerda de ese instante. "Imposible creer. Se me derrumbó el mundo. Hasta hace poco estoy recordando ese momento. Es completamente traumático. Subir y ver a mi mamá tirada en el piso, mi papá llorando".