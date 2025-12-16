El pánico en Buenos Aires, Cauca, durante toma armada por parte de disidencias: "Somos inocentes"

En medio de ráfagas de fusil y combates, decenas de habitantes del municipio de Buenos Aires, ubicado a 113 km de Popayán, en los límites entre Valle y Cauca, huyeron del lugar en medio de la toma por parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que duró casi 10 horas el pasado martes, 16 de diciembre. El municipio quedó en medio de ruinas y llamas, y ahora sus ciudadanos, en medio de una tensa calma, piden ayuda urgente de las autoridades.

Los ataques en el municipio, de unos dos mil habitantes, iniciaron hacia las 5:50 de la mañana. Las disidencias utilizaron ráfagas de fusil, drones y también pipetas explosivas para atacar a la estación de policía. Además, lanzaban cilindros bomba desde volquetas hacia las casas. Los habitantes grabaron cuando el párroco del pueblo, amenazado por la guerrilla, pidió por los parlantes de la iglesia a los policías que estaban en la estación que se entregaran.



"Por favor, ayuda. El padre habló, pero no hubo no hubo respuesta. (...) Por favor, una ayuda. Ya tenemos desde las 6 de la mañana y está peor esto. Una ayuda para nosotros. Nosotros somos inocentes. Hagan algo, señor Presidente, por favor, colabore y haga algo por este pueblo: Buenos Aires, Dios mío", dijo una mujer en uno de los videos de la toma.



"(...) Darle la palabra a ustedes, querida policía, para que se entregan, se entreguen y respeten la vida", se escuchaba. Desde otro extremo, los disidentes controlaban todo, incluyendo el acceso al pueblo, y otros subían a sus muertos y heridos en camionetas. Las vías estaban cerradas por la instalación de cilindros bomba.

Un pueblo entero controlado por esta guerrilla... y cuando la gente pensaba que el horror terminaría, con la llegada del apoyo en helicóptero del Ejército y la Policía, los habitantes registraron el intento de las disidencias por derribar a la Fuerza Pública. El Ejército desde el aire comenzó a repelerlos con artillería. Después de casi 10 horas de explosiones y disparos indiscriminados, quedó un pueblo prendido en llamas y en ruinas: la estación de policía desmoronada, el Banco Agrario perforado por las ráfagas de fusil y el hospital del municipio destruido.



¿Qué han dicho las autoridades la toma de Buenos Aires, Cauca?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera contundente el ataque y anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública en la zona. “Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales”, afirmó.

El ministro sostuvo que la violencia estaría directamente relacionada con el negocio ilícito de las drogas. “Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”, indicó. Añadió que estas acciones violentas evidencian la forma en la que operan los grupos armados ilegales ligados al narcotráfico. “Estos son los verdaderos ‘gestos de paz’ de quienes viven del narcotráfico”, señaló

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, general de brigada William Oswaldo Rincón Zambrano, se desplazó al departamento del Cauca para estar al frente de las acciones operativas tras los hechos violentos registrados en las últimas horas en el municipio de Buenos Aires.

"La Policía Nacional condena enérgicamente las acciones terroristas perpetradas contra la población y nuestros policías en Buenos Aires, Cauca, que dejaron un uniformado lesionado y afectaciones a bienes civiles. Avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Hay recompensa por información que permita su judicialización. En Colombia no hay espacio para el terrorismo. La vida, la legalidad y la institucionalidad se defienden con firmeza", escribió el general en su cuenta de X.

Y es que la mientras las disidencias atacaban en Cauca, en Cali el ELN asesinó a dos policías en el barrio Mariano Ramos. Se trata de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez y Robert Steven Melo Londoño, quienes en la madrugada realizaban un patrullaje de vigilancia y control cuando terroristas activaron un explosivo de alto poder que habían abandonado en la calle. Minutos después, otro artefacto fue detonado.

