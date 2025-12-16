En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El pánico en Buenos Aires, Cauca, durante toma armada por parte de disidencias: "Somos inocentes"

El pánico en Buenos Aires, Cauca, durante toma armada por parte de disidencias: "Somos inocentes"

Las disidencias de las Farc utilizaron ráfagas de fusil, drones y pipetas explosivas. Tras la toma, Buenos Aires quedó prendido en llamas y en ruinas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de dic, 2025
Buenos Aires, Cauca, durante toma armada por parte de disidencias

