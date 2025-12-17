¿Lloverá en Bogotá durante las próximas novenas navideñas? Pronóstico del clima y barrios afectados

Con el inicio de las tradicionales novenas navideñas este 16 de diciembre, muchos bogotanos se preguntan si las lluvias empañarán los pesebres y las reuniones familiares. El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que abarca del 15 al 19 de diciembre de 2025, entrega detalles sobre qué esperar en la capital y el resto del país.

El clima en Bogotá para novenas decembrinas

Para la tranquilidad de quienes planean eventos al aire libre, el pronóstico general para Bogotá indica un predominio de tiempo seco durante esta semana. Sin embargo, no se debe bajar la guardia totalmente, ya que el Ideam advierte sobre posibles lluvias puntuales en horas de la tarde, localizadas principalmente hacia los barrios del occidente y norte de la ciudad.

"Para la ciudad de Bogotá a lo largo de la semana tendremos predominio de tiempo seco. No obstante, en horas de la tarde es posible que se presenten algunas precipitaciones, especialmente sectores del occidente y algunos sectores del centro de la ciudad, incluyendo también zonas de la sabana de Bogotá donde es posible que se presenten algunas tormentas", dijo Cristian Arango, Coordinador del Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam.



En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco durante el día y frío al caer la noche:



Temperatura mínima: Podría descender por debajo de los 10 grados centígrados.

Podría descender por debajo de los 10 grados centígrados. Temperatura máxima: Se mantendría cercana a los 20 grados centígrados.

Panorama nacional: Lluvias en otras regiones

Si tiene planes de viajar o familiares en otras zonas del país durante el inicio de las novenas, este es el comportamiento esperado:



Miércoles 17 al viernes 19 de diciembre

Miércoles: Se mantiene la posibilidad de tormentas eléctricas en el occidente del Caribe y el centro-norte de las regiones Pacífica y Andina.

Se mantiene la posibilidad de tormentas eléctricas en el occidente del Caribe y el centro-norte de las regiones Pacífica y Andina. Jueves: Se espera un descenso progresivo de las lluvias en la región Caribe, concentrándose al sur de esta. En contraste, podrían aumentar las precipitaciones en las regiones Pacífica y Andina.

Se espera un en la región Caribe, concentrándose al sur de esta. En contraste, podrían aumentar las precipitaciones en las regiones Pacífica y Andina. Viernes: Al finalizar la semana laboral, se proyecta una disminución general de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe y Andina.

"Continuaremos con condiciones secas en amplios sectores del territorio nacional, exceptuando algunas zonas donde podrían presentarse lluvias aisladas y que pueden ser localmente fuertes. Esperamos precipitaciones en sectores del occidente de la región Caribe, especialmente en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y cercanías al Golfo de Urabá. En la región Andina, esperamos lluvias en sectores de Antioquia, Santander hacia el sur y oriente, sectores del norte de Boyacá, Cundinamarca y Eje Cafetero. Por su parte, hacia la región Pacífica esperamos lluvias hacia Chocó, Valle del Cauca y oriente de Cauca y también tendremos algunas lluvias fuertes hacia el oriente de la Amazonía en el departamento de Amazonas, Vaupes, Guainía y tal vez también tengamos algunas lluvias hacia el sur oriente de Vichada", agregó Arango.



¿Qué hacer ante lluvias o tormentas eléctricas?

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y cambios climáticos, las autoridades sugieren:

Buscar refugio seguro y evitar zonas abiertas o estructuras metálicas altas durante tempestades. Asegurar tejados y realizar limpieza de canales y sumideros para evitar inundaciones. Monitoreo en carreteras: si viaja, esté atento al estado de las vías, especialmente en zonas con alerta por deslizamientos. Prevención de incendios: en zonas secas, evite fogatas o dejar residuos de vidrio que puedan iniciar incendios forestales por la radiación solar.

