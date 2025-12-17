¿Lloverá en Bogotá durante las próximas novenas navideñas? Pronóstico del clima y barrios afectados

Publicidad
Con el inicio de las tradicionales novenas navideñas este 16 de diciembre, muchos bogotanos se preguntan si las lluvias empañarán los pesebres y las reuniones familiares. El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que abarca del 15 al 19 de diciembre de 2025, entrega detalles sobre qué esperar en la capital y el resto del país.
Para la tranquilidad de quienes planean eventos al aire libre, el pronóstico general para Bogotá indica un predominio de tiempo seco durante esta semana. Sin embargo, no se debe bajar la guardia totalmente, ya que el Ideam advierte sobre posibles lluvias puntuales en horas de la tarde, localizadas principalmente hacia los barrios del occidente y norte de la ciudad.
"Para la ciudad de Bogotá a lo largo de la semana tendremos predominio de tiempo seco. No obstante, en horas de la tarde es posible que se presenten algunas precipitaciones, especialmente sectores del occidente y algunos sectores del centro de la ciudad, incluyendo también zonas de la sabana de Bogotá donde es posible que se presenten algunas tormentas", dijo Cristian Arango, Coordinador del Análisis y Pronóstico del Tiempo del Ideam.
En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco durante el día y frío al caer la noche:
Si tiene planes de viajar o familiares en otras zonas del país durante el inicio de las novenas, este es el comportamiento esperado:
"Continuaremos con condiciones secas en amplios sectores del territorio nacional, exceptuando algunas zonas donde podrían presentarse lluvias aisladas y que pueden ser localmente fuertes. Esperamos precipitaciones en sectores del occidente de la región Caribe, especialmente en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y cercanías al Golfo de Urabá. En la región Andina, esperamos lluvias en sectores de Antioquia, Santander hacia el sur y oriente, sectores del norte de Boyacá, Cundinamarca y Eje Cafetero. Por su parte, hacia la región Pacífica esperamos lluvias hacia Chocó, Valle del Cauca y oriente de Cauca y también tendremos algunas lluvias fuertes hacia el oriente de la Amazonía en el departamento de Amazonas, Vaupes, Guainía y tal vez también tengamos algunas lluvias hacia el sur oriente de Vichada", agregó Arango.
Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y cambios climáticos, las autoridades sugieren:
NOTICIAS CARACOL DIGITAL