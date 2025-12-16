EE. UU. designa a régimen de Venezuela como "organización terrorista": Trump ordena "bloqueo total"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red social, Truth Social, que "Venezuela está completamente rodeada" por la armada del país norteamericano y que designó al régimen de Nicolás Maduro como "organización terrorista extranjera". Esto tras rodear el espacio aéreo del país vecino y realizar ataques a supuestas 'narcolanchas' en el mar Caribe, por lo que ordenó el "bloqueo total" de los barcos petoleros que entran y salen de territorio venezolano.

"La conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera", indicó Trump.

En el mensaje, añadió que "los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE. ¡Gracias por su atención a este asunto!".



Noticia en desarrollo...