En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
TOLIMA VS JUNIOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. designa a régimen de Venezuela como "organización terrorista": Trump ordena "bloqueo total"

EE. UU. designa a régimen de Venezuela como "organización terrorista": Trump ordena "bloqueo total"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo que Venezuela está "completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en Sudamérica". Ordenó el bloqueo de los barcos petroleros que salen del país vecino.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Trump sobre carta que le habría enviado Maduro: "Veremos qué pasa con Venezuela"
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad