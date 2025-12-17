En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Familiares de estudiante del Liceo Antioqueño cantan la canción de cumpleaños durante su velorio

Familiares de estudiante del Liceo Antioqueño cantan la canción de cumpleaños durante su velorio

La joven también apareció en un video recomendando a la empresa que contrataron ella y sus compañeros para la fiesta de prom. Lamentablemente, horas después de esa grabación perdió la vida en el accidente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de dic, 2025
La joven estudiante del Liceo Antioqueño que habría estado de cumpleaños el día del velorio
Velorio de los estudiantes del Liceo Antioqueño -
Foto: redes sociales

