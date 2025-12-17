Familiares de estudiante del Liceo Antioqueño cantan la canción de cumpleaños durante su velorio

Una de las dolorosas historias que dejó el accidente de tránsito de los estudiantes del Liceo Antioqueño fue la de María Fernanda Londoño Jiménez, cuyo nombre fue confirmado en la lista de víctimas mortales y quien el día del velorio estaba de cumpleaños. En video quedó el momento en que sus familiares la despidieron cantándole el Happy Birthday.



María Fernanda Londoño promocionó empresa donde hizo su fiesta de prom

Antes de que la tragedia tocara a sus puertas, María Fernanda fue, junto a su compañera Laura Salazar, una de las jóvenes elegidas para promocionar a Seniors Prom, la empresa contratada para llevar a cabo la excursión. En los videos publicados por la compañía en redes sociales, se veía a los adolescentes disfrutando de su fiesta de promoción y activamente recomendando los servicios de la empresa.

“Soy Laura y mi nombre es María Fernanda. A todos los de la prom 2026 les recomiendo 100% Seniors Prom. Es super, super recomendada. Las fiestas son increíbles, tienen que venir. Ha sido una experiencia super increíble, la he pasado genial. Las fiestas, la comida, el hotel, todo es increíble” promocionaron las jóvenes en redes sociales.

María Fernanda Londoño Jiménez se preparaba para los nuevos compromisos de la vida profesional, al igual que muchos de sus compañeros que ya habían pasado a la universidad y soñaban con ser odontólogos, médicos o hasta periodistas. Las familias de las víctimas decidieron hacer los velorios de las víctimas mortales de manera privada. Originalmente, se había contemplado un velorio conjunto para las familias, buscando que la comunidad pudiera dar el último adiós a los jóvenes, pero finalmente se optó por la privacidad y prudencia para despedir a sus seres queridos.



En las últimas horas se conoció que María Fernanda Londoño habría estado cumpliendo años el día de su velorio. Lamentableente, en vez de una celebración de su vida junto con su familia, la joven fue tristemente despedida.



Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que los familiares ya amigos de María Fernanda le cantaton la canción de Feliz Cumpleaños, en medio de la dolorosa despedida.

Empresa que hizo prom de estudiantes de Liceo Antioqueño pide prudecia

Mientras el municipio de Bello trata de asimilar la pérdida, las autoridades continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades en este trágico accidente. Se ha conocido que el bus, al parecer, presentaba fallas antes de salir del hotel y que incluso tuvieron que pasarle corriente a la batería, además de reportes de los estudiantes sobre la inconformidad del viaje. Por su parte, Seniors Prom, la empresa contratada por los estudiantes, pidió cautela mientras avanzan las pesquisas oficiales, manifestando su respeto por la memoria de quienes perdieron la vida.

La compañía escribió en un comunicado que, “por respeto a las víctimas, a sus familias y al curso de las investigaciones, consideramos responsable y prudente esperar el pronunciamiento de las autoridades sobre las conclusiones de la investigación. Cualquier actualización será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa, con base en información confirmada. Nuestra prioridad absoluta continúa siendo el acompañamiento humano a las familias, el cuidado de las personas afectadas y el respeto por la memoria de quienes perdieron la vida en esta dolorosa tragedia”.

A pesar de las exequias privadas, la administración municipal de Bello anunció que el próximo miércoles se realizará una eucaristía en homenaje a los jóvenes en la unidad deportiva Tulio Espina, un evento al que se espera la asistencia de la comunidad educativa y bellanita para darles el último adiós a María Fernanda y sus compañeros.

