Habla mamá que fue grabada desesperada por medicamentos para enfermedad huérfana de su hijo en Cali

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a una mujer desesperada en las instalaciones de una eps. Marlin Yalena Raba denunció que a su hijo de 11 años no le están otorgando los medicamentos por una enfermedad huérfana llamada hipoplasia pontocerebelosa, la cual le genera dificultades en su función cerebral. El episodio ocurrió en la sede de Emssanar, en la ciudad de Cali.



"Llevaba dos meses en la lucha"

La mujer habló con Noticias Caracol sobre lo sucedido y narró que su reacción fue “porque el niño está sin tratamiento, los medicamentos e insumos tampoco los habían entregado. Entonces, hasta el día 11 me lo tuvieron en su tratamiento y me quedó sin medicamentos”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Marlin explicó que “llevaba dos meses con otra compañera en lucha, tocando puertas, el uno dice una cosa, el otro otra y llegué al punto de que no pude más”.

Tras el video que se publicó en redes sociales, a Marlin y su hijo les solucionaron parte de su problema, pero “todo no. Ese día le reactivaron con un nuevo prestador auxiliares de enfermería y tiene las terapias respiratorias”. Para la mujer, la grabación que se viralizó fue clave para que le ayudaran en su caso. “Esto se está volviendo de cada mes, ya se está volviendo típico para poder lograr algo porque”.



Sobre cuánto tiempo lleva Marlin y su hijo sufriendo esta situación con los medicamentos y la atención del menor, la mujer mencionó que la situación la están viviendo “hace dos meses, más o menos. Hay veces que sí los entregan, otras veces no, pero esta vez sí estado complicado. El prestador me dice que por problemas administrativos”.



En cuanto al estado de su hijo, Marlin dijo que “estamos pasando por una etapa que es el volver a iniciar de ceros, con personal nuevo, porque con el anterior prestador llevaba ocho años. Entonces, las auxiliares son de planta y las retiraron. Entonces, como esto está tan incierto, es complicado que alguien salga de un prestador a otro. Entonces, nos toca asumir volver a empezar de ceros. Ese es mi temor, la no prestación del servicio, por los exámenes y por los tratamientos”.

Publicidad

Finalmente, la mujer denunció dos casos similares al de ella: “El día de ayer a una compañera, por falta de sus medicamentos, el niño entró en shock. Él está en estos momentos en UCI. A otra compañera no le han confirmado la entrega de su alimentación, la cual es vital para su niño”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias