COLOMBIA
Se conoce condena contra hombre que asesinó brutalmente a su pareja en San Andrés

Se conoce condena contra hombre que asesinó brutalmente a su pareja en San Andrés

El criminal, con un arma cortopunzante, le causó heridas a la víctima en el cuello y el pecho. La mujer trabajaba en un puesto ambulante de venta de alimentos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 17 de dic, 2025
Se conoce condena contra hombre que asesinó a brutalmente su pareja en San Andrés
Feminicidio en San Andrés -
Fiscalía

