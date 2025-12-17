Se conoce condena contra hombre que asesinó brutalmente a su pareja en San Andrés

Un terrible feminicidio ocurrido en Providencia fue esclarecido por las autoridades y el criminal fue condenado. El crimen fue contra Lindsay Torres Hooker, una mujer de 33 años que fue atacada brutalmente mientras trabajaba en un puesto de venta de alimentos. Casi seis meses después de los hechos, su agresor enfrentó a la justicia y un juez lo condenó a 41 años y 4 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado.



La investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional San Andrés, reconstruyó los minutos previos al crimen. Según las investigaciones, el hombre de 40 años llegó al lugar donde laboraba su pareja sentimental para exigirle dinero. Ella accedió a sus exigencias, pero la cantidad entregada no lo satisfizo. La discusión escaló rápidamente. Primero la golpeó, luego, en un acto de violencia desmedida, sacó una navaja y la atacó en el cuello y el pecho.

Lindsay fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, pero las heridas resultaron mortales. La escena dejó atónitos a quienes presenciaron el ataque. Incluso, según las autoridades, otra mujer que trabajaba en el lugar fue agredida verbalmente por el agresor antes de huir.

La alerta llegó pronto a la Policía Nacional, que logró capturar al responsable momentos después del crimen contra Lindsay Torres. Desde entonces, el feminicida permanece recluido en la cárcel Nueva Esperanza, en San Andrés. Además de la pena privativa de libertad, el juez lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena.



La Fiscalía presentó pruebas contundentes que permitieron esclarecer el caso y obtener la sentencia. “El material de prueba aportado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de conocimiento condenara a 41 años y 4 meses de prisión a un hombre señalado del crimen de su pareja sentimental”, informó la entidad en un comunicado.



Según la Fiscalía, la decisión por parte del juez del caso que condenó al agresor se encuentra en firme.



¿Cómo denunciar violencia de género?

Denunciar la violencia de género es un paso fundamental para proteger la vida y garantizar la justicia. La persona que sufre agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas debe saber que existen rutas seguras y confidenciales para actuar.

En primer lugar, se recomienda acudir a la línea de emergencia nacional (en Colombia, la línea 155) o llamar al 123 en caso de peligro inmediato. Estas líneas funcionan las 24 horas y permiten activar protocolos de protección. También se puede acudir a la Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, donde se recibe la denuncia formal y se inicia el proceso judicial.

Es importante que la víctima, o quien denuncie en su nombre, aporte toda la información posible: datos del agresor, descripción de los hechos, lugar y fecha, así como pruebas disponibles (mensajes, fotografías, testimonios). No es necesario contar con todas las evidencias para presentar la denuncia; la autoridad competente se encargará de recolectarlas.

Además, existen canales digitales como la página web de la Fiscalía y aplicaciones móviles que facilitan la denuncia sin desplazarse. Las víctimas también pueden acudir a centros de atención integral y organizaciones que brindan asesoría legal y apoyo psicológico.

La denuncia por parte de las víctimas busca sancionar al agresor y también activar medidas de protección como órdenes de alejamiento, acompañamiento policial y atención médica. Por ello, se recomienda no guardar silencio: la violencia de género es un delito y denunciarla puede salvar vidas.

