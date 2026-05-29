Comunidad en Guaviare fue la que recuperó los 48 cuerpos del enfrentamiento entre disidencias

Tras los enfrentamientos registrados en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, la Defensoría del Pueblo reveló que los habitantes del Guaviare fueron quienes recuperaron los cuerpos de las personas que murieron en el enfrentamiento que tuvieron las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá. (Lea también: Así registraron habitantes de Guaviare los combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’)

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De acuerdo con el organismo, fueron 48 los cadáveres recuperados, al parecer de combatientes.

“Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advertimos que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades. La protección de la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores y autoridades competentes”, indicó la Defensoría.



El gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, confirmó a Noticias Caracol lo informado por la entidad, precisando que los muertos “estaban en distintos puntos”, pero “la comunidad los ubicó en una vereda que se llama Siberia y desde ahí se hizo un traslado vía terrestre hasta el puerto de la vereda Barranco Colorado”.



Una misión humanitaria, acompañada del cuerpo de Bomberos, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, el CICR, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José de Guaviare, recuperó finalmente los cuerpos.

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“Esta comisión se trasladó hasta un punto a un sector de Barranco Colorado y desde una vereda de Siberia se trasladaron los cuerpos vía terrestre hasta el punto hasta el puerto de Barranco Colorado y desde allí fueron trasladados los cuerpos hacia San José, la capital”, detalló el gobernador.

No se ha establecido cuántos menores de edad habría entre los muertos por los combates de las disidencias.



¿Cómo fueron los combates de disidentes en el Guaviare?

El gobernador reveló que con “la información que tenemos por parte de la comunidad” los enfrentamientos “duraron alrededor de unas 3 horas y media, 4 horas aproximadamente, donde duró el enfrentamiento sin parar. En este momento ya pararon los enfrentamientos, pero aún continúa la presencia de las estructuras dentro de la zona; es una situación compleja, la gente no tiene el conocimiento si es de la estructura de 'Calarcá', si es la estructura de 'Mordisco', porque llegan personas armadas; también hay información de la comunidad que muchos heridos llegan a las respectivas viviendas pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, algunos otros asustados corriendo. Hemos tenido información de algunas veredas cercanas donde han llegado personas huyendo a esta situación, a este enfrentamiento y que, al parecer, son miembros de alguna de las de las estructuras donde se dio el enfrentamiento”.

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Tras el fuego cruzado, “la misma comunidad, obviamente en el temor, en el miedo, en la zozobra por toda esta situación que generó este enfrentamiento entre estas dos estructuras, no solamente por el sonido de las balas, sino también el ver los muertos, ver personas heridas que también solicitaban apoyo, ayuda, pues ellos hicieron la respectiva comunicación e hicieron la recolección de los cuerpos y estaban solicitando el apoyo para el traslado de estos cuerpos”, relató.

Agregó que esta “es una situación lamentable para el departamento, lamentable especialmente para esa comunidad, una comunidad que está muy apartada, la comunidad indígena también está muy asustada, están confinados, agrupados, donde están viviendo unas dificultades en este momento por la falta de alimentos, por la falta de elementos de aseo, por la falta de medicamentos. Es una situación que hoy tiene al departamento consternado, asustado en medio de esta de esta situación de enfrentamiento de estas estructuras por la disputa del territorio que está generando intranquilidad, inseguridad, zozobra, miedo, terror en la comunidad, especialmente en nuestros niños”.

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