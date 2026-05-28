Así registraron habitantes de Guaviare los combates entre disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’

Combates entre las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y de alias Calarcá, que habrían iniciado el pasado 25 de mayo, habrían dejado más de 50 muertos en Guaviare. Estos dos grupos se disputan el control territorial y las rentas del narcotráfico y la minería ilegal del departamento.

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"Por información preliminar sabemos que ya están, por decirlo, acopiados en un punto. Esa es la información que tuvimos anoche a través del Consejo de Seguridad y hoy estamos trabajando en coordinación con las entidades y demás para lograr el traslado de estos cuerpos hacia San José del Guaviare", dijo a Noticias Caracol Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare.

Videos que circulan en redes sociales registran fuertes sonidos de metralla desde el interior de una de las casas de la comunidad de la zona, donde habitantes se escondieron para no quedar en medio del fuego cruzado que se registró muy cerca de donde residen, en el sector de La Siberia de la vereda Barranco Colorado.



Los equipos de rescate esperan a que los grupos armados les permitan acceder a la remota zona, que tiene altas probabilidades de estar minada, para recoger los cadáveres.



Llegar hasta ese punto desde la capital regional, San José del Guaviare, toma aproximadamente seis horas en una camioneta 4x4, según dijo Rodríguez a la agencia AFP. En Noticias Caracol, explicó que “es una zona en la cual, en estas condiciones climáticas, también de lluvia, es mucho más complejo acceder y llegar a ese punto. Corresponde a la jurisdicción de San José del Guaviare sobre el noroccidente del departamento y están también muy cerca de la orilla del río Guaviare estas veredas en las cuales se ha producido o se ha dado este combate entre grupos irregulares”.

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Alrededor de 5.000 personas viven en ese sector, indicó.



"Hace ya casi dos días se enfrentaron"

“Las disidencias criminales de alias Mordisco y alias Calarcá tienen un interés netamente de economías ilegales, de narcotráfico, de terrorismo, de secuestro, extorsión, de minería criminal y están interesados en tener el mayor dominio en esa zona”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a Noticias Caracol.

“En ese sitio hemos desplegado las mayores capacidades para lograr neutralizar dichas amenazas. Los bombardeos que hemos desarrollado en la zona del Guaviare han sido buscando neutralizar a estos dos grupos y que no se enfrenten entre sí porque genera un problema grave de seguridad. Pero la clave es neutralizar esos criminales”, añadió.

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Sobre la situación actual en el departamento, dijo que “tenemos información por la ciudadanía, por la población, de que hace ya casi dos días se enfrentaron entre sí en un sitio que se llama Barranco Colorado”, insistiendo en que “se han enfrentado de manera cruda, muestran prácticamente que el valor por la vida es despreciable por parte de ellos y más aún, que muy seguramente hay menores de edad víctimas de esa confrontación. Eso confirma, primero, un delito de guerra, un crimen de guerra y de lesa humanidad; y segundo, que quien ingresa a los grupos violentos la probabilidad de vivir es muy baja”.

El Guaviare es uno de los bastiones históricos de la guerrilla. Ese territorio está hoy en disputa entre grupos disidentes que le dieron la espalda al acuerdo de paz de 2016 con las Farc.

Los rebeldes se financian con la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal en zonas protegidas ambientalmente. También imponen un régimen de terror con toques de queda y restricciones a la población.

Allí es habitual que disidentes bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, y sus rivales al mando de alias Calarcá se enfrenten a muerte para delimitar sus zonas de control y corredores estratégicos para traficar droga.

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Una fuente del Ejército dijo a la AFP que los combates comenzaron el lunes. No hay información sobre si continúan actualmente.

En medio de una seguidilla de atentados, asesinatos y secuestros a mano de los grupos armados, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los colombianos de cara a las elecciones presidenciales.

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El saliente presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda de Colombia, intentó sin éxito negociar la paz con todos los grupos criminales y la oposición lo acusa ser indulgente con ellos.

NOTICIAS CARACOL Y AGENCIA AFP