Conductor en Medellín, al parecer ebrio, chocó vehículos en medio de persecución y acabó estrellado

Una persecución de película se dio en la tarde del miércoles 4 de diciembre en Medellín, capital de Antioquia, cuando un conductor, al parecer ebrio, chocó por lo menos dos vehículos y se metió en contravía para huir de la Policía Metropolitana.

¿Cómo fue la persecución al conductor en Medellín?

Según lo informado por medios regionales, la persecución inició en el deprimido de Villanueva, en dirección hacia el occidente. La camioneta blanca que conducía el detenido se metió entre un camión y un bus, que sufrieron daños en la carrocería.

El camión se empezó a orillar para evitar más averías en su vehículo y así logró abrirse paso el fugado por la avenida Oriental. Al llegar a un semáforo hizo un giro en U prohibido y tomó la misma avenida. Más adelante, avanzó en contravía por Carabobo y, al no poder eludir a los carros que venían de frente, terminó estrellado contra un árbol.



#ATENCIÓN . Se presentó persecución a una Toyota Hilux en el centro de Medellín que al ver a una patrulla de Policía empezó a meterse a las malas por el medio de otros vehículos. Según informan el conductor colisionó contra un árbol y finalmente fue capturado por las autoridades.… pic.twitter.com/49vVw70pyj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) December 4, 2024

Sobre la persecución, las autoridades de Medellín dijeron que, "al parecer, se trataría de un abuso de confianza" por parte del conductor, sin ofrecer mayores detalles. Aseguraron que una vez se establezca qué ocurrió, lo reportarán. Sin embargo, extraoficialmente se ha denunciado que el hombre empezó la huida al ver una patrulla policial.

El sujeto fue capturado y, al parecer, manejaba bajos efectos del licor. No obstante, se busca establecer si la camioneta en la que se movilizaba había sido hurtada.

No se reportaron personas lesionadas por la imprudencia del conductor en Medellín, ciudad donde, según las cifras de la Secretaría de Movilidad, han muerto más personas en accidentes de tránsito que por homicidios durante 2024.

Entre enero y octubre se reportaron por lo menos 255 víctimas fatales en siniestro viales, número superior a las muertes violentas que llegaban a 239. En el 80% de los casos los fallecidos son hombres y el 20%, mujeres. El 54% de los fallecidos son motociclistas, el 37% son peatones, el 5% son ciclistas y el 4% conducen otro tipo de vehículos.

Durante 2024 han muerto más personas en Medellín por accidentes que por homicidios - Colprensa