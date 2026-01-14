Conmovedoras palabras de mamá de Yeison Jiménez: "Pelié con Dios, ¿por qué tan cruel?"

Un homenaje cargado de dolor y amor se vive este 14 de enero en el Movistar Arena, en medio de la profunda tristeza por la partida de Yeisón Jiménez y parte de su equipo de trabajo. Familiares, colegas y seguidores se reunieron para rendir tributo a su memoria.



Uno de los momentos más conmovedores de la jornada lo protagonizó su madre, Luz Mery Galeano, quien tomó la palabra visiblemente afectada. Tras la interpretación musical de Jessica Uribe y Paola Jara con la canción "Pues ya no mi amor", la madre del artista compartió un mensaje lleno de fe y fortaleza.

“Quiero que sepan que mi hijo se fue al cielo a servirle a Dios y siempre se fue diciendo: ‘mi mamá es una guerrera, mi mamá es una guerrera, mi mamá es una berraca, mi mamá nunca nos acostó con hambre’”, empezó su mensaje Luz Mery Galeano.

La madre del cantante manifestó que en los días anteriores no sabía si podría “cumplirle a su hijo”, pues el proceso ha sido demasiado doloroso. Sin embargo, con valentía y entereza le expresó al público que tanto apoyó al artista: “Con orgullo le digo, hijo mío, vuela tranquilo, porque aquí está tu heroína, acá está tu mamá”, dijo con los ojos cerrados, tomada de la mano de su nieta Thaliana.



Durante su intervención, también agradeció a Dios, al público y al equipo de trabajo por el acompañamiento constante: “Quiero darle las gracias a Dios por haber usado mi vientre para traer a este ídolo maravilloso, a este ser tan maravilloso que les traje”.



En uno de los momentos más sinceros de su discurso, habló del dolor y el cuestionamiento que enfrentó en medio de la pérdida: “Cuando esto pasó, pelié con Dios y le dije que dónde estaba su bondad, que solo Él y yo sabíamos cuánto había pasado por sacar a mis hijos adelante. ¿Por qué tan cruel?”.

A pesar del dolor, resaltó el valor de haber traído al mundo no solo a un cantante, sino a un ser humano íntegro, un hijo, un hermano, un esposo, un padre y un amigo lleno de cualidades y calidad humana, capaz de reunir a todo un recinto para despedirlo. Finalmente, pidió acompañamiento espiritual para su familia: “Nos lleven en oración, porque es algo muy duro… yo sé que estoy acá por la fortaleza de mi niño”.

El homenaje incluyó una promesa que conmovió a los asistentes y a las personas que siguieron el evento en redes sociales: “Hijo, te quiero prometer que mientras Dios me preste la vida, sea mucha o sea poca, estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que hoy quizás estén más débiles que yo”.

Luz Mery Galeano, la persona que vio nacer y crecer a Yeison Jiménez también recordó la canción "Confieso" de Kanny García, letra que, según expresó, le dedicará por siempre a su hijo y que le cantará el día que se vuelvan a encontrar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co