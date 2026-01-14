Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: minuto a minuto del evento

La música popular en Colombia sigue de luto y este miércoles se llevará a cabo el homenaje póstumo y público al cantante de ese género Yeison Jiménez, quien murió el sábado pasado en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá. El evento, que será gratuito y al cual se espera que asistan miles de seguidores del artista, tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá.
Lo que debe saber sobre el homenaje a Yeison Jiménez
En un comunicado, la familia y el equipo de trabajo del artista dieron a conocer que el homenaje es totalmente gratuito e iniciará a partir de las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 p.m. en el Movistar Arena de Bogotá. Y los ingresos se desarrollarán en dos jornadas: la primera de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Ambas, cabe aclarar, hasta completar el aforo.
De igual forma, recomiendan tener en cuenta que:
- El ingreso está permitido para mayores de 16 años, con acompañante.
- No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.
- No hay venta de alcohol.
- Está prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas.
Minuto a minuto del homenaje póstumo a Yeison Jiménez
5:00 a.m.: seguidores ya hacen fila para ingresar
A esta hora decenas de seguidores de Yeison Jiménez hacen fila para ingresar en la primera jornada del evento, prevista para las 12:00 p.m. del mediodía. Los asistentes, con sombreros y ponchos, y portando velas, ramos de flores blancas y toda suerte de elementos alusivos al cantante de música popular, corean las canciones mientras aguardan a las afueras del Movistar Arena. Muchos pasaron la noche en carpas.
Noticia en desarrollo.
