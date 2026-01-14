En vivo
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
DÓLAR
ALIAS CHIQUITO MALO
VENEZUELA
BTS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: minuto a minuto del evento
EN VIVO

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá: minuto a minuto del evento

Miles de personas asistirán este miércoles al homenaje al cantante de música popular que murió el sábado en un accidente de avioneta en Boyacá. Le contamos aquí todos los detalles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Homenaje público al cantante de música popular Yeison Jiménez.
Homenaje público al cantante de música popular Yeison Jiménez.
Colprensa

La música popular en Colombia sigue de luto y este miércoles se llevará a cabo el homenaje póstumo y público al cantante de ese género Yeison Jiménez, quien murió el sábado pasado en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá. El evento, que será gratuito y al cual se espera que asistan miles de seguidores del artista, tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá.

Lo que debe saber sobre el homenaje a Yeison Jiménez

En un comunicado, la familia y el equipo de trabajo del artista dieron a conocer que el homenaje es totalmente gratuito e iniciará a partir de las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 p.m. en el Movistar Arena de Bogotá. Y los ingresos se desarrollarán en dos jornadas: la primera de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y la segunda de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Ambas, cabe aclarar, hasta completar el aforo.

De igual forma, recomiendan tener en cuenta que:

  • El ingreso está permitido para mayores de 16 años, con acompañante.
  • No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez.
  • No hay venta de alcohol.
  • Está prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas.

Minuto a minuto del homenaje póstumo a Yeison Jiménez

5:00 a.m.: seguidores ya hacen fila para ingresar

A esta hora decenas de seguidores de Yeison Jiménez hacen fila para ingresar en la primera jornada del evento, prevista para las 12:00 p.m. del mediodía. Los asistentes, con sombreros y ponchos, y portando velas, ramos de flores blancas y toda suerte de elementos alusivos al cantante de música popular, corean las canciones mientras aguardan a las afueras del Movistar Arena. Muchos pasaron la noche en carpas.

Noticia en desarrollo.

NOTICIAS CARACOL

