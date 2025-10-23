En vivo
Noticias Caracol En Vivo
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / No es la Registraduría: alertan correos falsos asegurando que fue designado como jurado de votación

No es la Registraduría: alertan correos falsos asegurando que fue designado como jurado de votación

Los mensajes fraudulentos están suplantando la identidad de la Registraduría para notificar supuestas designaciones como jurados de votación en las elecciones de consulta del próximo 26 de octubre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de oct, 2025
Registraduría alerta sobre correos falsos que notifican que es jurado para consulta del 26 de octubre
¿Cómo son los correos falsos que notifican designación de jurados de votación?
Registraduría/ Getty Images

