EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
¿Fue seleccionado? Así puede consultar si será jurado de votación para consultas del 26 de octubre

¿Fue seleccionado? Así puede consultar si será jurado de votación para consultas del 26 de octubre

Como para toda jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil seleccionará a un grupo de ciudadanos colombianos para garantizar la adecuada realización de las consultas interpartidistas del próximo 26 de octubre.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 16 de oct, 2025
Elecciones 2026 (1).jpg
Tenga en cuenta las fechas y plazos máximos para llevar a cabo este trámite antes de que sea demasiado tarde. -
Foto: Getty Images y Colprensa

