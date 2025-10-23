¿Pueden darle medio día libre en el trabajo por votar en consultas de este domingo 26 de octubre?

Publicidad
El panorama político nacional se dinamiza con la próxima realización de las consultas internas e interpartidistas de grupos, partidos y movimientos políticos colombianos. Este ejercicio democrático se encuentra agendado para el domingo 26 de octubre, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.
Ante dicha convocatoria, muchos electores se preguntan si, tal como ocurre con las elecciones ordinarias, aquellas personas que participen en este evento electoral tienen derecho al medio día libre que se otorga al presentar el certificado electoral en sus empresas. Ante esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio una respuesta clara.
Según la entidad, es fundamental precisar que estas consultas del 26 de octubre no son una elección ordinaria como lo son las de Congreso o Presidencia. Por tratarse de un mecanismo interno de partidos, los votantes no recibirán certificado electoral por su servicio. En consecuencia, el medio día libre al que se tiene derecho en elecciones ordinarias no aplica para esta jornada, dado que la ley no contempla este beneficio.
Las consultas de este domingo 26 de octubre se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La Registraduría, como garante de una adecuada realización de dichos procesos, ya hizo la respectiva selección de ciudadanos que fungirán como jurados de votación, una figura esencial para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo de esta jornada.
El servicio como jurado es de forzosa aceptación, es decir, los seleccionados no pueden faltar a dicho compromiso a menos que cuenten con causales válidas establecidas por la normativa nacional. Ahora bien, los jurados de votación deben cumplir una serie de responsabilidades ineludibles:
La Registraduría ha dispuesto de mecanismos digitales sencillos para que los ciudadanos puedan verificar si fueron seleccionados para este importante encargo. Para realizar la consulta, se requiere tener a mano el número de cédula:
El incumplimiento del deber de jurado de votación sin una causa justificada acarrea sanciones significativas, de acuerdo con lo establecido por la ley:
Por otro lado, la ley reconoce y recompensa el cumplimiento de este deber cívico:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO