Contratista de EE. UU. que fue secuestrado por las FARC criticó petición de indulto a Simón Trinidad

Marc Gonsalves, uno de los tres contratistas estadounidenses que estuvo secuestrado cinco años por las extintas FARC, cuestionó duramente la petición del gobierno de Gustavo Petro de pedir la libertad de Simón Trinidad.

El liberado en la Operación Jaque manifestó en diálogo con Noticias Caracol en vivo que no cree que la liberación del jefe guerrillero, quien paga una pena de 60 años de cárcel en Estados Unidos, precisamente, por ese secuestro, contribuya a la paz.

Para el estadounidense es imposible creer en el supuesto compromiso de verdad y reparación de Trinidad con las víctimas - Noticias Caracol

Pocos días después de su liberación, en medio de la Operación Jaque, esta era la percepción de uno de los tres contratistas estadounidenses secuestrados por las FARC en 2003: “Las FARC no son revolucionarios, son terroristas, con T mayúscula”, mencionó Marc Gonsalves, el 7 de julio de 2008.

Publicidad

Esta percepción de Gonsalves a la fecha no ha cambiado e insiste en ella al saber que el Gobierno colombiano solicitó el indulto de uno de los responsables de su secuestro.

“La libertad de Simón Trinidad va a tener un impacto en la seguridad de la región, pero por lo negativo. ¿Qué puede hacer él por la paz? No puede hacer nada, este no es el negocio de él, el negocio de él es el terrorismo, negociar y extorsionar familias y, si no pagan, meten al secuestrado en un hueco y lo matan”, acotó Gonsalves.

Estuvieron en poder de las extintas FARC durante cinco años - Noticias Caracol

Publicidad

Para el estadounidense, es imposible creer en el supuesto compromiso de verdad y reparación de Trinidad con las víctimas.

“Yo no veo que las FARC quieran hacer reparaciones a las víctimas porque han tenido bastante tiempo, tienen bastante plata para hacer eso y no lo han hecho. Entonces yo no creo que sea parte de las prioridades para ellos; ellos tienen otras prioridades”, manifestó el contratista, víctima del extinto grupo al margen de la ley.

"FARC presionan al presidente": Gonsalves sobre caso de Simón Trinidad

Para Gonsalves, existen lo que él define como presiones de las FARC al gobierno colombiano.

Así lo afirmó: “Seguramente las FARC están presionando al presidente de Colombia para hacer esto, seguramente, y de pronto el presidente quiere eso; de pronto el presidente quiere otro jefe de las FARC en libertad. Vuelvo a mis pensamientos: Simón Trinidad también fue uno de los jefes que estaba manejando las finanzas de las FARC y pienso que es posible que él tenga acceso a fondos que ellos quieren conseguir. ¿Quién más sabe? Solo ellos saben”.

Publicidad

A pesar de firmar el acuerdo de paz, Gonsalves asegura que no perdona a los jefes de las FARC por su secuestro de más de cinco años.

“Hay otros como Martin Sombra, como alias Gafas, como los jefes de ellos que yo no voy a perdonar”, dijo.

Publicidad

Simón Trinidad está pagando una condena de 60 años de cárcel por el secuestro de los tres contratistas estadounidenses que fueron liberados durante la Operación Jaque, luego de completar más de cinco años en cautiverio.