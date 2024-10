Presidente Petro, en Noticias Caracol: habla de compra de cultivos de coca y la COP16

Empezó la COP16 en Cali, la cumbre de biodiversidad más importante del planeta, una oportunidad única para Colombia en aspectos como el medio ambiente y la economía. En entrevista con Noticias Caracol en vivo , el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a temas clave que expuso en su discurso durante el día inaugural del evento.

En su diálogo con María Alejandra Villamizar, periodista de Noticias Caracol, el mandatario colombiano fue enfático en que uno de los conflictos principales que tiene en la actualidad lucha por la preservación del medio ambiente es el factor tiempo.

"Lo que hoy se mueve en el mundo es un tiempo, un tiempo límite. Un tiempo que ha puesto la ciencia, puede equivocarse, puede ser menor, en donde la vida en general, no solamente el ser humano, sino todas las especies, tienen una posibilidad de subsistir hacia delante si se corrige algo que una parte de la humanidad hizo, que es el envenamiento de la atmósfera", comentó el presidente.

Pese a que destacó que este no es el único punto, sí lo pone como el principal, adjudicándolo en esta posición por un consenso que atribuye a la ciencia, no a la política.

Añadió: "La discusión es de tiempos, no de que esto no sea cierto, sino de cuánto tiempo necesitamos. Hay sectores en el poder del mundo que quieren un tiempo muy largo; cuánto tiempo se van a usar los carros a gasolina, cuánto tiempo vamos a seguir extrayendo petróleo, cuánto tiempo vamos a seguir extrayendo gas, etcétera. Ese tiempo que está determinado por el deseo-ganancia".

Para el presidente, estos tiempos establecidos por las ganancias individuales, empresariales, e incluso nacionales, se estrellan con "los tiempos de la vida".

Petro habló sobre la compra estatal de hoja de coca

En los últimos días, uno de los temas más álgidos de la discusión nacional ha estado centrada en el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la iniciativa de comenzar un proceso de compra estatal de hoja de coca a campesinos.

Ante las cámaras de Noticias Caracol, el mandatario colombiano explicó que esta sería una medida transicional.

"Hay una cosa que se llama la teoría de la cobra, que creen que no me la he leído, pero sí, y es que si el Estado compra hoja de coca puede haber un incentivo a sembrar más hoja de coca. Vamos a tomar las medidas, precisamente, para que eso no ocurra. Es una medida de transición, para que el campesinado que hoy está sembrando pueda utilizar su tierra", aseveró el presidente Gustavo Petro.

En sus palabras, la idea es que los campesinos puedan obtener los títulos en cultivos lícitos, para que se pueda industrializar "en manos de ellos, no en manos de otros, y exportar hacia China y Estados Unidos".

