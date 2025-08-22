Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Asciende a 13 el número de policías asesinados tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Asciende a 13 el número de policías asesinados tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Las autoridades le atribuyeron, preliminarmente, la autoría de este atentado a las disidencias de las Farc.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 22, 2025 07:25 a. m.
Las autoridades le atribuyeron el ataque a las disidencias de las Farc. -
Foto: redes sociales y Policía Nacional

Las autoridades acaban de confirmar que, tras el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi (Antioquia), falleció un nuevo integrante de la fuerza pública: se trata de un capitán que se encontraba gravemente herido luego de que un dron equipado con explosivos impactara contra la nave, haciéndola caer en picada hacia el suelo. Con la muerte de este uniformado, ya sería 13 el número total de personas que fueron asesinadas en este hecho, acontecido el pasado jueves 21 de agosto.

Noticia en desarrollo...

