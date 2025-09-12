En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Corte Constitucional falla a favor de Esperanza Gómez, a quien le cerraron sus redes sociales

“Meta vulneró los derechos fundamentales de Esperanza Gómez al eliminar su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores sin una justificación transparente y clara”, señaló el alto tribunal, que por primera vez se refiere a la moderación de contenidos.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 12, 2025 03:36 p. m.
