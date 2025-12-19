En vivo
Ellos son los seis militares asesinados en ataque del Eln a base militar de Aguachica

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables. "No nos van a doblegar", dijo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Soldados asesinados por el Eln.
Soldados asesinados por el Eln.
Noticias Caracol

