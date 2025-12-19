Ellos son los seis militares asesinados en ataque del Eln a base militar de Aguachica

Un ataque terrorista del Eln a la base militar El Juncal, en Aguachica, Cesar, dejó seis militares muertos y 31 heridos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó los decesos y manifestó que esa guerrilla “es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente”.

Sobre el ataque, el coronel Gerson Molina, comandante de la quinta brigada del Ejército, dijo que -en la noche de este 18 de diciembre- los soldados estaban ya descansando, para retomar tareas en la madrugada de este viernes, cuando fueron sorprendidos por el atentado.

“Estos artefactos explosivos fueron lanzados de manera rápida, lo cual impidió la reacción de las tropas. Fue en segundos cuando dejaron ubicado el vehículo y activaron de manera inmediata”, detalló. Añadió que tenía varias bocas de fuego el artefacto, con tres o cuatro cargas dentro de las instalaciones.



Molina añadió que en el ataque había entre tres y cuatro drones del Eln sobrevolando la zona del batallón. También responsabilizó al frente Camilo Torres como el responsable de los asesinatos de los soldados. “Ahora estamos verificando la integridad de los soldados”, agregó.



¿Quiénes son los soldados que murieron en el ataque?

La Base Militar del 27, donde se produjo el atentado, pertenece al Batallón de Infantería No. 14 y, según el Ejército, fue atacada con artefactos explosivos, ante lo cual los militares respondieron con ráfagas de fusil.



Esta unidad militar está ubicada en el caserío el Juncal, en jurisdicción de Aguachica, segunda ciudad del Cesar, región donde opera principalmente la guerrilla del Eln, que esta semana perpetró cerca de cien acciones armadas como parte de un paro armado de 72 horas en los departamentos donde tiene presencia.

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, atribuyó al Eln el "cobarde ataque" y dijo que unidades del Ejército "en acciones conjuntas y coordinadas se encuentran asegurando el área y evacuando el personal que ha sido afectado en esta acción terrorista".



Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarín Soldado Profesional Juan David Pérez Vides Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra Soldado Brandon Daniel Valderrama

En un comunicado, el Ejército rechazó el ataque y señaló que el Eln demuestra, una vez más, el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, las cuales ponen en grave riesgo a las poblaciones y dejan en luto a la institución y a las familias de los militares. "A las familias de nuestros héroes caídos y a los heridos, toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento. Honramos su servicio y su sacrificio por Colombia", añadió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa añadió que ordenó el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista. "No nos van a doblegar", puntualizó el funcionario.



Otros ataques en Colombia

Este ataque se produce en medio de un recrudecimiento de la violencia guerrillera en el país en vísperas de la Navidad.

Hasta hoy, el hecho más grave de esta ofensiva guerrillera era la toma el pasado martes de la localidad de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), donde durante más de siete horas y a plena luz del día, disidentes de las Farc atacaron con explosivos y ráfagas de fusil el puesto policial y edificaciones aledañas.

La toma guerrillera de Buenos Aires dejó ocho policías heridos y la destrucción del puesto policial y otras edificaciones de ese municipio.

