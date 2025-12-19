Habla conductor que vio ataque a base militar de Aguachica que dejó 6 muertos: "Prendió en llamas"

Momentos de pánico vivieron los habitantes del municipio de Aguachica, en el Cesar, durante la noche de este jueves, luego de que se presentara un ataque a la base militar El Juncal, lo que dejó, según informó el Ejército este viernes, seis soldados profesionales muertos y 31 heridos, cinco de ellos de gravedad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Varios testigos indicaron que cilindros bomba explotaron en el lugar, y que se presentaron enfrentamientos entre los uniformados y los presuntos responsables de los hechos. Varios videos del momento muestran que la zona quedó destruida, mientras transportaban a los heridos.



"La noche de este jueves, 18 de diciembre de 2025, integrantes del grupo armado organizado Eln Frente Camilo Torres Restrepo realizaron una acción terrorista contra la Base Militar del 27 perteneciente al Batallón de Infantería N. 14 Capitán Antonio Ricaurte, donde se entrenan los soldados, ubicada en la vereda El Juncal, de Aguachica, Cesar", se lee en el comunicado del Ejército, que agrega que "en esta acción terrorista los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales tipo tatuco".



Sobre los 31 heridos, el Ejército informó que "cinco requirieron atención médica especializada y 26 (son) lesionados leves que se encuentran pendientes por dar de alta". Entretanto, los seis soldados profesionales asesinados fueron identificados como Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarin, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Habla conductor que habría presenciado ataque en Aguachica

César Augusto Montenegro, transportador que transitaba por la zona, contó en Noticias Caracol en vivo lo que vio en la carretera antes de las detonaciones. Dijo que entre los heridos también habrían civiles, pues hay un barrio a pocos kilómetros de la base. También, mecionó que logró ver a una volqueta explotar frente al lugar.

Publicidad

"Cuando íbamos pasando, vimos una volqueta que venía hacia Bogotá. En ese momento vimos que la volqueta trató de pasar al otro carril, que es donde queda la entrada del batallón. Creo que el conductor de la volqueta sería del grupo subversivo que quiso colocar esa carga explosiva. Pasó, quedó en el separador, y estalló la volqueta, prendió en llamas.

Las autoridades se encuentran evaluando la magnitud de los daños, teniendo en cuenta que el ELN ha realizado varios hostigamientos alrededor del país debido a que anunció un paro armado entre el 14 y el 17 de diciembre, supuestamente, en rechazo de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia.

Publicidad

Asimismo, Iris Marín, defensora del Pueblo, rechazó el ataque: "El grupo armado sigue decidido a mantener el país en medio del miedo y la zozobra. No es admisible argumentar que el ataque se dirigió a un objetivo militar. El DIH no se hizo para justificar la guerra, sino para reducir el sufrimiento causado por los conflictos armados".

#LOÚLTIMO | Registran ataque a base militar de Aguachica, Cesar: reportan cuatro muertos y siete heridos.



Más detalles >>> https://t.co/ngItmmiDq6 pic.twitter.com/eqZMZAs962 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 19, 2025

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

