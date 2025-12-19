En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Habla conductor que vio ataque a base militar de Aguachica que dejó 6 muertos: "Prendió en llamas"

Habla conductor que vio ataque a base militar de Aguachica que dejó 6 muertos: "Prendió en llamas"

Varios videos del momento muestran que la zona quedó destruida, luego de la detonación de cilindros bomba en la base militar de Aguachica. Las autoridades responsabilizaron al Eln por los hechos.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 19 de dic, 2025
Ataque en Aguachica.
Redes sociales

