Cristian Fernando Portilla, electo como alcalde de Bucaramanga luego de elecciones atípicas

Bucaramanga eligió este domingo 14 de diciembre de 2025 a Cristian Fernando Portilla Pérez como nuevo alcalde de la ciudad, tras imponerse en las elecciones atípicas convocadas para suplir la vacancia luego de que fuese destituido Jaime Andrés Beltrán, por un fallo de nulidad.

Con el 99.64% de las mesas procesadas, el mandatario fue elegido con con alrededor de 62.923 votos para completar el tiempo restante del periodo constitucional. En segundo lugar quedó el candidato Carlos Enrique Bueno Cadena con 26.099 votos equivalente al 18.91% de los votos.

Noticia en desarrollo