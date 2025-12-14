En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

Cristian Fernando Portilla, electo como alcalde de Bucaramanga luego de elecciones atípicas

Luego de la jornada de votación en Bucaramanga, Cristián Fernando Portilla ganó la elección con el 45 porciento de los votos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de dic, 2025
Cristián Fernando Portilla, electo como alcalde de Bucaramanga luego de elecciones atípicas
Nuevo alcalde de Bucaramanga -
Instagram: @cristianportilla

