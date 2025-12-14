En vivo
COLOMBIA  / Pico y Placa en Medellín: así será la restricción vehicular del 15 al 19 de diciembre

Pico y Placa en Medellín: así será la restricción vehicular del 15 al 19 de diciembre

En una de las semanas de mayor movilidad por la temporada navideña, Medellín aplicará la medida de Pico y Placa sin excepciones, manteniendo el horario extendido de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

14 de dic, 2025
Actualizado: 14 de dic, 2025
Así será la rotación del 15 al 19 de diciembre
