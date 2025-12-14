Pico y Placa en Medellín: así será la restricción vehicular del 15 al 19 de diciembre

El Distrito de Medellín se adentra en la recta final del año con una aplicación estricta de la medida de Pico y Placa durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de diciembre. Implementada por la Secretaría de Movilidad, esta herramienta busca gestionar y optimizar el tráfico urbano, que históricamente aumenta con la llegada de las festividades decembrinas.



Para este periodo, la restricción vehicular se aplicará de manera continua durante los cinco días hábiles, en un horario que va desde las 5:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Es imperativo que los conductores de carros particulares y motocicletas revisen la rotación de placas para evitar incurrir en infracciones y las severas consecuencias económicas y logísticas asociadas.

La rotación vigente del Pico y Placa en Medellín se estableció por sorteo y comenzó a regir desde el lunes 4 de agosto de 2025. La medida aplica dos dígitos por día de la semana y afecta a vehículos de servicio particular y oficial, diferenciando la restricción según el tipo de automotor:



Vehículos particulares: la limitación aplica a automóviles, camionetas, camperos , motocarros y cuatriciclos , y se define por el último número de la placa .

la limitación aplica a automóviles, camionetas, , y , y se define por el . Motocicletas: incluye motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos. La restricción se basa en el primer dígito de la placa.

Pico y placa en Medellín hoy: rotación del 15 al 19 de diciembre

Lunes 15 de diciembre: prohibida la circulación de placas que finalizan o inician en 6 y 9 .

prohibida la circulación de placas que finalizan o inician en . Martes 16 de diciembre: la restricción aplica para los dígitos 5 y 7 .

la restricción aplica para los dígitos . Miércoles 17 de diciembre: no podrán circular las placas que terminen o empiecen en 1 y 8 .

no podrán circular las placas que terminen o empiecen en . Jueves 18 de diciembre: se restringe la movilidad a los dígitos 0 y 2 .

se restringe la a los dígitos . Viernes 19 de diciembre: la semana cierra con la prohibición para los números 3 y 4.

El servicio de taxis opera bajo un sistema de restricción diferente, aplicado de 6:00 a.m. a 8:00 p.m, limitando su circulación solo una vez cada dos semanas. Los taxis pueden circular en su día de restricción únicamente si se dirigen a reparación o mantenimiento, siempre que porten un aviso visible en la parte trasera del vehículo que comunique este propósito. La restricción vehicular se aplica de manera uniforme en la mayor parte del Valle de Aburrá, aunque la aplicación local requiere un decreto expedido por cada municipio.



Vías y carros exentos del pico y placa en Medellín

Con el fin de garantizar la conectividad regional y nacional, existen vías exentas de la medida. Entre las principales se encuentran el Sistema Vial del Río, que incluye la Autopista Sur, la Avenida Regional y la Avenida Regional Occidental (paralela). También se permite la libre circulación en la totalidad de la Avenida Las Palmas, la vía La Iguaná y en todos los corregimientos que hacen parte del Distrito de Medellín.

La norma también incentiva la movilidad sostenible al eximir a vehículos de cero y bajas emisiones contaminantes. Los vehículos de combustible eléctrico, híbrido y aquellos convertidos a Gas Natural Comprimido Vehicular (GNCV) están exentos automáticamente de la medida, siempre que el combustible alternativo se encuentre registrado en la licencia de tránsito. De igual forma, las motocicletas usadas para entrega de domicilios o servicios de mensajería también están exentas, aunque estas requieren una solicitud de inscripción previa que acredite el vínculo laboral o el registro en plataformas tecnológicas.



Sanciones por incumplir con el pico y placa en Medellín

El incumplimiento de la medida de Pico y Placa es clasificado como una infracción de tránsito, lo que conlleva graves implicaciones para el conductor. La sanción económica es equivalente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV). Este valor asciende a aproximadamente $711.750 pesos en 2025. Además de la multa, el vehículo infractor puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.



Ante la proximidad de la temporada de fiestas y el consecuente incremento en el tráfico, la semana del 15 al 19 de diciembre demanda máxima planeación por parte de los conductores en Medellín. La restricción vehicular operará sin pausas en su horario extendido, por lo que la verificación diaria de la rotación y la utilización estratégica de las vías exentas son acciones fundamentales para garantizar una movilidad fluida y evitar sanciones.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO