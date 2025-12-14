Las hipótesis del grave accidente de bus en el que viajaban recién graduados del Liceo Antioqueño

Bello, Antioquia, está conmocionado. El municipio amaneció con la noticia del accidente de un bus de transporte escolar que traía de regreso a un grupo de 40 recién egresados del Liceo Antioqueño. Era un viaje soñado por los muchachos, quienes -tras acabar el grado 11- se dirigieron hacia Tolú, en Sucre, donde pasaron sus últimos días.

Sus familias los esperaban en la mañana de este 14 de diciembre para celebrar las fiestas de fin de año, pero a sus teléfonos empezó a llegar la alerta de que algo le había pasado al bus en el cual retornaban. Los videos de la tragedia, con el vehículo destruido en un abismo, les causó la peor sensación.



Hasta el mediodía de este domingo, las autoridades reportaban 17 muertos y 20 heridos, quienes están internados en los hospitales de Remedios y Segovia, pero que podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad.



Además, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, informó que hay algunas personas que están desaparecidas. Incluso, en la zona del accidente, persisten los trabajos de los organismos de socorro.

El viaje fue organizado por los recién graduados

Las autoridades han sido enfáticas en que serán las investigaciones las que aborden las caudas del siniestro vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lamentó el accidente e informó que ya trabaja en las pesquisas, en la confirmación del número de víctimas fatales y de las personas lesionadas.

También reiteró el llamado para que los conductores que salen hacia otros destinos en temporada decembrina se comporten de manera consciente y responsable, pues estas actitudes salvan vidas. “Recordamos la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo en las vías, con el fin de prevenir”, detallaron.

Callejas informó que la excursión no era organizada propiamente por el Liceo Antioqueño sino que fue una idea de los mismos estudiantes, por lo que no iban docentes de la institución. No obstante, desde el colegio manifestaron su profundo pesar por el acontecimiento y expresaron su profundo dolor por lo ocurrido.



Las hipótesis del siniestro del bus escolar

Aunque las autoridades han sido prudentes en establecer posibles causas del siniestro vial, una de las hipótesis apunta a una presunta falla mecánica del bus escolar en el que se movilizaban y cayó a un abismo. Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, explicó que estas son materia de investigación.

Lorena González, alcaldesa de Bello, expresó su profundo pesar por la pérdida de los jóvenes egresados del Liceo Antioqueño. Manifestó que todavía se está a la espera de que las autoridades competentes detallen el listado total de víctimas mortales que deja el siniestro. Anunció que trabajadores sociales y psicólogos acompañarán a las familias de los afectados por el doloroso hecho y pidió celeridad en las investigaciones para que se esclarezca el suceso.

Otro de los hechos que son materia de investigación, como posible causa, es si el conductor del bus escolar pudo tener un microsueño

que le hizo perder el control del vehículo, hecho que será determinado por las autoridades.

El acalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también expreso sus condolencias por el trágico siniestro vial: “Qué tristeza tan grande. Lamento profundamente la muerte de los 16 jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño que regresaban de una excursión. Mi solidaridad con sus familias y seres queridos en este momento tan doloroso. A los heridos, mis deseos de pronta recuperación”.

