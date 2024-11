Críticas a director de UNGRD por no ir a San Vicente de Chucurí, municipio afectado por lluvias

En San Vicente de Chucurí , departamento de Santander, hay molestia porque se esperaba la visita en esa zona, afectada por las fuertes lluvias, del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo. El funcionario aseguró que no pudo aterrizar por condiciones climáticas.

Óscar Sanmiguel, alcalde de San Vicente de Chicurí, dijo en Noticias Caracol en vivo que su municipio lleva “una semana esperando las ayudas, cero respuestas a la emergencia. Estamos sin agua, incomunicados con el 70% del municipio, las familias están reclamando que les llevemos comida porque no tienen por dónde entrar y salir”.

>>> Vea más: Críticas al director de UNGRD por no asistir a control político por gestión de emergencia invernal

El alcalde calificó como una falta de respeto que el director de la UNGRD no llegara a la zona afectada: “Entonces, toda la mañana nosotros esperando, con el argumento ahora que no pudieron aterrizar por dificultad en el tiempo. Eso no es verdad. Aquí teníamos toda la logística, todo un informe. Ahora nos dicen que vayamos a Bucaramanga, pero la emergencia está aquí en el territorio. Necesitamos es que vengan”.

Publicidad

¿Qué dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD?

Carlos Carrillo respondió a las críticas y señaló que no fue por falta de voluntad que no aterrizó, sino por condiciones climáticas. “En la gestión del riesgo no admite cabida a discusiones políticas ni mucho menos a pataletas y shows que lo único que buscan es un afán de protagonismo. Aquí nosotros tenemos que darles soluciones a los ciudadanos”.

El director de la UNGRD agregó que “yo entiendo que el señor alcalde puede estar preocupado, que puede ser irascible o que de pronto se inspiró en Rodolfo Hernández. No sé qué es lo que le pasa al señor alcalde, pero yo sí creo que una virtud que debe tener un mandatario es la templanza y le hace falta al señor alcalde”.

Emergencia en San Vicente de Chucurí - Noticias Caracol

Publicidad

"Hemos avisado de mil maneras", alcalde de San Vicente de Chucurí

San Vicente de Chucurí no tiene agua por un daño en el acueducto. El 60% de la zona rural está incomunicada por caída de puentes y pérdida de vías. “Por eso responsabilizamos por lo que llegue a suceder a la UNGRD, porque le hemos avisado de mil maneras la situación. San Vicente de Chucurí también hace parte de la Colombia profunda. No solamente es el Chocó o La Guajira”, manifestó el alcalde Sanmiguel.

Por su parte, el padre Jairo Alberto Rave, director pastoral de la diócesis de Barrancabermeja, indicó que “tenemos personas a las que no hemos podido llegar y por eso la idea era elevar una solicitud de que nos prestaran un helicóptero para poder llevar alimentos”.

Los más de 80 damnificados por la avalancha de la quebrada Las Cruces esperan una respuesta del Gobierno nacional. Luzman Otero dijo que “la situación de nosotros es crítica. Esperamos que los entes de control y las personas encaradas miren para este barrio”.

Daños en puentes por fuertes lluvias en San Vicente de Chucurí - Noticias Caracol

En un puesto de mando unificado realizado con 25 alcaldes de Santander, Carlos Carrillo anunció el envío de más maquinaria amarilla a la zona rural de San Vicente de Chucurí y pidió al alcalde entregar una cifra actualizada de los damnificados.

Publicidad

>>> Le puede interesar: Nuevo deslizamiento en San Vicente de Chucurí mantiene a la comunidad sin agua potable