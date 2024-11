Nuevo deslizamiento en San Vicente de Chucurí mantiene a la comunidad sin agua potable

En San Vicente de Chucurí, en Santander, se mantiene la alerta por el riesgo de avalancha. En la zona rural se produjo en la tarde de este miércoles 13 de noviembre un nuevo deslizamiento.

>>> También puede leer: Gobernadora del Chocó al Gobierno nacional: “Es urgente un plan especial con apoyo aéreo”

Un deslizamiento de tierra y una caída de rocas en el barrio Villas del 2000, en la fuente que conecta el sistema de tuberías del acueducto, hizo que una vez más se alejara la posibilidad de reactivar el servicio de agua potable que está suspendido en el municipio desde la mañana del domingo pasado, cuando se presentó la avalancha.

A través de carrotanques, la empresa de servicios públicos distribuye el agua potable para cerca de 22.000 personas que están sin el recurso hídrico para las necesidades básicas.

Publicidad

El comercio está funcionando a media marcha y también el sector hotelero. La recomendación de las autoridades es aprovisionarse y hacer uso racional del agua.

Afectados por avalancha en San Vicente de Chucurí el fin de semana

El fin de semana pasado se desbordó la quebrada Las Cruces en San Vicente de Chucurí, ocasionando una avalancha que generó afectaciones en la comunidad y dejó a dos personas que fallecieron tras quedar sepultadas entre el lodo y el agua.

Publicidad

Los habitantes del sector perdieron todas sus pertenencias en la avalancha, y unos pocos han intentado recuperar enseres y objetos personales que quedaron entre el lodo.

"'Rápido, que viene la avalancha’, me gritaban. No nos dio tiempo de sacar nuestra ropa, no pudimos sacar nada; fue terrible ver que la quebrada se llevaba las cosas. Uno queda con hijos menores de edad. En esa cuadra no quedó absolutamente nada, en la casa no quedó nada", aseguró una de las damnificadas en San Vicente de Chucurí, citada por El Tiempo.

El servicio de agua potable que está suspendido en el municipio desde la mañana del domingo pasado, cuando se presentó la avalancha - Noticias Caracol

Los organismos de socorro y administraciones locales dispusieron albergues para la comunidad de los barrios más afectados, Orocué y Camilo Torres, que también se encuentran sin servicio de agua potable, ya que el deslizamiento arrasó con los 13 acueductos que suplen de agua potable al sector.

“Nos ha llegado ayuda del Gobierno departamental. Ayer estuvo el gobernador; trajo ayudas humanitarias. Hoy tenemos ya en camino dos retros de oruga para empezar a habilitar las vías, pero del Gobierno nacional ni una llamada hemos recibido”, puntualizó Óscar Sanmiguel, alcalde de San Vicente de Chucurí.

Publicidad

>>> También puede leer: Alerta por posible creciente súbita en San Vicente de Chucurí, Santander: un hombre murió