Crítico panorama por bloqueo de camioneros: viajeros varados y alza en precio de alimentos

Durmiendo en el piso, con hambre, sin dinero y sufriendo con el frío, así permanecen decenas de viajeros en el terminal de transportes de Ipiales, Nariño, por cuenta del bloqueo de camioneros.

“Solita con mi hija, estamos solitas las dos y no encontramos qué hacer porque, primero, aunque sea una sopita para la niña, me la venden en $12.000. Entonces todos los que estamos aquí prácticamente estamos con lo justo”, contó Katherine Aranguren, viajera afectada.

Luz Amparo Lozano, otra afectada, aseguró que la está pasando “mal”, porque se le murió su hijo y no ha podido viajar a Cali: "Ya llevo dos días aquí y no he podido salir. Somos mucha gente de la tercera edad aquí y eso está tremendo aquí”.

Jorge Bermúdez, viajero, señaló que hay gente y niños durmiendo en el suelo “y, como el Gobierno está allá, a ellos qué les importa. Lo único que pedimos es que esto se arregle lo más ligero posible para poder viajar a nuestras casas".

Filas hasta de 5 horas para tanquear vehículos debido al bloqueo de camioneros

Otro de los dramas provocados por el bloqueo de los camioneros se registra en las estaciones de servicio. Largas filas para comprar hasta 50.000 pesos de combustible, lo máximo que pueden vender.

“$50.000 para dos días no alcanza, más un carro de estos con $60.000 diarios”, aseguró Darwin Narváez, taxista afectado.

Las autoridades están organizando caravanas en las denominadas trochas para acompañar a los viajeros que han optado por seguir su paso entre Ecuador y Colombia.

"Mirar las formas de brindarles seguridad a las personas en sus desplazamientos. Entendemos que debemos aportar, blindar las condiciones a los señores transportadores para que adelanten sus actividades, pero también tenemos unas necesidades bien importantes en cuanto al tema de la movilización. Estas caravanas por la vida que hemos empezado a desarrollarlas con la finalidad de que las personas puedan transportarse a través de la frontera", afirmó el teniente coronel Nicolás Berrio, comandante operativo de la Policía de Nariño.

Mientras los viajeros esperan que los camioneros desbloqueen las vías, algunos productos empiezan a escasear y otros, a subir de precio.

