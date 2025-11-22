En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así va la búsqueda de la familia Villota, arrastrada por creciente súbita en Silvania, Cundinamarca

Así va la búsqueda de la familia Villota, arrastrada por creciente súbita en Silvania, Cundinamarca

Una pareja de adultos mayores, su hija y sus dos nietas, son los miembros de la familia Villota que se encontraban en un vehículo cuando fueron arrastrados por una creciente súbita en Silvania, Cundinamarca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 22 de nov, 2025
Hasta el momento solo una integrante de la familia Villota que se encontraba en el vehículo sobrevivió.
Archivo Noticias Caracol/Redes sociales

