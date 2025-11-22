Así va la búsqueda de la familia Villota, arrastrada por creciente súbita en Silvania, Cundinamarca

La intensas lluvias causaron una creciente súbita en la quebrada El Hato del municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca, en la noche del pasado 17 de noviembre. El hecho dejó hasta el momento el fallecimiento de dos personas y otras dos continúan desaparecidas. Las autoridades confirmaron que 16 viviendas quedaron destruidas y debido a la situación, la Alcaldía del municipio declaró la calamidad pública.

Segundo Villota, de 70 años y trabajador de la Procuraduría, fue hallado sin vida poco después de que el vehículo en el que se movilizaba con su familia fuera arrastrado por la creciente. Su esposa Teresa Escandón, de 68 años, su hija Ana Lucía Villota, de 48 años, y sus nietas Manuela, de 16 años, y Sara, de 22 años, también se encontraban en el vehículo. Hasta el momento, esta última ha sido la única sobreviviente de la tragedia. "Hemos encontrado latas, el asiento trasero del carro, placas, pero a mi mamá, a mi hermanita y a mi sobrina no", dijo Miguel Villota en diálogo para Noticias Caracol.

"A las 9:02 de la noche, mi hermanita nos envió un mensaje que decía: estamos pasando por Piedra pintada. Es un sitio de referencia que tenemos de allá de para acá y esa fue la última comunicación que tuvimos. De ahí al sitio son como unos 15 minutos. Hasta que mi sobrina, la que sobrevivió, pide un teléfono y llamó a mi hermano para avisarnos que había pasado eso", agregó el hombre. De acuerdo con Sara Villota, la creciente rompió el vidrio del vehículo y ella salió impulsada por la fuerza del agua. La joven dijo que trato de tomar a su hermana de la mano, pero se le soltó.



Así va la labor de búsqueda de la familia Villota

El pasado 19 de noviembre, tras intensas labores de búsqueda, se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Manuela Villota de 16 años. El cuerpo se encontraba a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los puntos donde se concentraba el operativo debido al aumento del caudal. "Unidades del Ejército Nacional, Grupo Ponalsar y el Cuerpo de Bomberos de Silvania permanecen en el área adelantando operaciones de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas que aún siguen desaparecidas", informó el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.



El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, dio a conocer en la noche del viernes que continuaban con las labores de búsqueda y rescate de los dos personas que continúan desaparecidas de la familia Villota. "Los grupos operativos de Ponalsar, del Batallón de Atención y Prevención de Desastres No. 80, así como los cuerpos de Bomberos de Fusagasugá y Silvania, informaron que hacia las 2:30 de la tarde, en la vereda La Vega, finca El Totumo, jurisdicción del municipio de Tibacuy, en la zona ribereña del río Panches, fue hallado un cuerpo sin vida con características femeninas", escribió el mandatario en su cuenta de X.

A pesar de la búsqueda y la esperanza de encontrar a las personas con vida, la extracción del cuerpo, que se realizó aproximadamente a las 4:30 de la tarde, podría significar una nueva víctima de esta tragedia familiar. El cuerpo "quedó a disposición de la unidad móvil de Policía Judicial para los procedimientos de inspección y plena identificación", confirmó Rey Ángel.

Por último, el gobernador confirmó que "desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por la administración municipal y con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, continuaremos con las labores de búsqueda y rescate. Estas acciones se reanudarán mañana a primera hora, con el firme propósito de dar con el paradero de la segunda mujer desaparecida".

