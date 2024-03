Dejan libre a civil que supuestamente acompañó a soldado señalado de matar a 3 militares en Putumayo

En horas de la noche de este jueves, 29 de febrero de 2024, el ciudadano que supuestamente acompañó al soldado Alexander Orozco, responsable del ataque en un batallón de Putumayo que cobró la vida de tres militares y donde otro resultó herido, quedó en libertad.



Según información de las autoridades, el sujeto es un líder indígena. La Defensoría del Pueblo intervino en el proceso porque asegura que lo capturaron por criticar el procedimiento de la Policía contra el soldado.

El despacho regional le recomendó a la defensora pública solicitar interrogatorio para el indiciado. La Fiscalía lo aceptó y pudo entender la realidad de los hechos y por eso fue liberado.

De acuerdo con videos que hacen parte de la investigación, al soldado Alexander Orozco le dispararon mientras se desplazaba en una canoa. El uniformado fue capturado tras recibir varios impactos de bala y murió cuando recibía atención médica en Florencia.



El relato de un testigo de lo ocurrido con el soldado Orozco

El hombre que grabó el instante en el que la Policía disparó contra el uniformado aseguró en Noticias Caracol Ahora que el joven no estaba armado y que no recibió atención inmediata.

Publicidad

El soldado murió horas después y las autoridades dieron una versión de lo ocurrido, pero la persona que grabó el metraje contradijo en varios aspectos lo que manifestó el comandante de la Policía de Putumayo, quien aseguró que desde la canoa dispararon contra uniformados de la institución.

"No, no, combate no hubo. Él no se miraba armado ni nada. Él iba remando, como se ve en el video, no llevaba armas ni nada”, aseguró el testigo.

Publicidad

Las versiones del testigo y el uniformado de la Policía difieren en el tiempo que pasó para que el soldado herido recibiera atención médica: “Nadie, nadie se bajaba. La gente le gritaba que lo recogieran, que no lo dejaran morir, pero nada”.