Descarrilamiento de tren en Duitama deja una mujer en embarazo fallecida y personas heridas

Una tragedia enluta al municipio de Duitama, en el departamento de Boyacá, tras el grave descarrilamiento de vagones de un tren de carga ocurrido en la mañana de este viernes 17 de enero, hecho que dejó como saldo la muerte de una mujer embarazada, varios heridos, entre ellos un menor de edad.



El accidente se registró cuando dos vagones de un tren que transportaba bultos de concreto se desacoplaron de la locomotora y comenzaron a desplazarse sin control por la línea férrea que atraviesa zonas urbanas del municipio.

Según la información preliminar entregada por las autoridades y confirmada por la Administración Municipal de Duitama, el tren era operado por el Consorcio FerreoBelén y el incidente se habría originado durante la operación ferroviaria.

De acuerdo con el reporte oficial, el recorrido descontrolado de los vagones inició en el sector de la Plaza de Mercado, donde se produjo un primer accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular, sin que se reportaran personas lesionadas.



No obstante, los vagones continuaron avanzando por la vía férrea, atravesando sectores concurridos como la Avenida de Las Américas, lo que generó momentos de pánico entre comerciantes, transeúntes y conductores.



El hecho de mayor gravedad ocurrió en inmediaciones de la glorieta del Hospital Regional de Duitama, donde uno de los vagones arrolló varios vehículos. En este punto, un automóvil particular, un Chevrolet Aveo de color negro, fue impactado violentamente, ocasionando la muerte de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, de 26 años, quien se encontraba en estado de gestación. La mujer viajaba en compañía de su esposo y su hijo de cinco años.

Como consecuencia del impacto, el menor de edad y su padre resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial. Además, un ayudante del operador del tren presentó lesiones y también fue atendido por personal médico, según confirmaron las autoridades locales.

El Hospital Regional de Duitama emitió un comunicado oficial en el que informó el estado de salud de los pacientes que ingresaron tras el accidente. De acuerdo con el reporte médico, un niño de cinco años fue atendido por politraumatismo múltiple, con activación de código trauma general y manejo multidisciplinario por los servicios de neurocirugía, ortopedia, cirugía pediátrica y cirugía plástica. El menor de edad se encuentra estable.

Así mismo, "un paciente masculino de 34 años recibió atención bajo código trauma general", con manejo por los servicios de cirugía y ortopedia, y también permanece estable. Además, el hospital aseguró que continúa brindando el soporte necesario para la atención de las víctimas.

Tras conocerse la magnitud de la emergencia, organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Policía Nacional y personal de la Fiscalía hicieron presencia inmediata en los diferentes puntos afectados, atendiendo la situación, acordonando las zonas de riesgo y adelantando las labores judiciales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo de la víctima fatal, que fue trasladado a Medicina Legal.

La Alcaldía de Duitama, a través de un comunicado, lamentó profundamente el fallecimiento de la mujer y de su bebé, y expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos en este difícil momento. Así mismo, informó que ya se adelantan las acciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad y la realización de una mesa de trabajo interinstitucional con los entes competentes.

“La Administración Municipal adelanta las acciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y, conforme avance la investigación, se tomarán las medidas administrativas a que haya lugar frente a la empresa operadora”, señaló el gobierno local, al tiempo que reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la transparencia en el manejo de esta tragedia.

Las autoridades continúan recopilando información para determinar con exactitud las causas del desacople de los vagones y establecer posibles responsabilidades. Entre tanto, el municipio permanece en alerta mientras se desarrollan las investigaciones y se evalúan las condiciones de seguridad de la infraestructura férrea que atraviesa el casco urbano de Duitama.

