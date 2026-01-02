Descartan robo en muerte de exmánager de Diomedes Díaz en Santa Marta

El pasado 30 de diciembre las autoridades de Santa Marta, Colombia, informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre Manuel José Páez Álvarez, reconocido en el mundo de la industria musical y especialmente en el vallenato por haber sido mánager de Diomedes Díaz, uno de los cantantes más importantes del género en el país.

El cuerpo del hombre fue encontrado en la parte baja del balneario Inca Inca, ubicado en El Rodadero, sur de Santa Marta. La situación ha despertado una ola de luto entre artistas, gestores culturales y seguidores del "Cacique de La Junta", quienes recuerdan a Páez como un pilar fundamental en la etapa contemporánea del género.



Detalles del hallazgo

De acuerdo con la información consignada en las fuentes, el descubrimiento del cadáver se produjo el pasado 30 de diciembre de 2025. El cuerpo de Páez Álvarez fue localizado en la parte baja de un cerro escarpado que comunica el balneario de Inca Inca con el sector turístico de El Rodadero, una zona de difícil acceso frecuentada habitualmente por personas que practican actividades al aire libre.

Fueron lancheros y prestadores de servicios turísticos quienes avistaron el cuerpo tendido boca abajo y sin signos vitales entre las rocas. Tras el aviso a las autoridades, unidades de la Armada Nacional con sede en la capital del Magdalena y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se desplazaron al sitio para realizar las labores de levantamiento.



En un principio, las unidades policiales que llegaron a la escena consideraron que podría tratarse de un turista debido a la vestimenta del hombre y el lugar del hallazgo. Sin embargo, tras la respectiva inspección técnica y la verificación de documentos, se pudo establecer con certeza que se trataba del reconocido exmánager vallenato.



Lo que se sabe del caso

Las autoridades han centrado sus esfuerzos en reconstruir los últimos momentos de Páez Álvarez en el sector. Según las fuentes consultadas, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una muerte accidental mientras el hombre realizaba senderismo por la zona. Se presume que Páez pudo haber perdido el equilibrio en el terreno irregular, sufriendo una caída fatal en una zona de difícil acceso.



Un elemento determinante para los investigadores ha sido el estado de la escena. Al momento del levantamiento del cadáver, el exmánager conservaba todas sus pertenencias personales, incluyendo su teléfono celular, billetera y documentos de identidad. Este detalle ha permitido a las autoridades descartar preliminarmente el robo.

Además, se ha reportado que no se observaron signos evidentes de violencia en el cuerpo ni en el perímetro inmediato, lo que refuerza la teoría de un evento fortuito derivado de la actividad física en la montaña.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se le practicará una necropsia para determinar con exactitud técnica si el deceso se debió a causas naturales, al impacto de la caída o a alguna otra circunstancia aún no establecida.



¿Quién era Manuel José Páez Álvarez?

Manuel José Páez Álvarez, originario de Ocaña, Norte de Santander, no fue un desconocido para la industria musical colombiana. Su rol fue vital, especialmente entre los años 2005 y 2013, periodo en el cual desempeñó un papel central en la organización de la carrera de Diomedes Díaz Maestre.

Durante este tiempo, Páez fue el encargado de cerrar contratos, organizar giras multitudinarias y acompañar de cerca las decisiones estratégicas del "Cacique" en una etapa de intensa exposición mediática. Su labor, aunque a menudo alejada de los focos de las cámaras, fue descrita por colegas como fundamental para la estabilidad del entorno artístico de Díaz.

En la actualidad, el exmánager residía en el barrio Villas de Santa Cruz, en Santa Marta, y era padre de tres hijos.

