Lo que se sabe sobre muerte de mánager de Diomedes Díaz en Santa Marta

Las autoridades reportaron en las últimas horas el hallazgo sin vida de Manuel José Páez Álvarez, un reconocido personaje de la industria del vallenato y recordado como exmánager de Diomedes Díaz. El cadáver de Páez fue encontrado en la parte baja del balneario Inca Inca, ubicado en El Rodadero, sur de Santa Marta.



¿Quién encontró el cuerpo sin vida del mánager de Diomedes Díaz?

De acuerdo con primeras indagaciones, el cuerpo sin vida de Páez fue encontrado boca abajo y sin signos vitales por un grupo de lancheros y prestadores de servicios turísticos.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, además de efectivos de la Armada Nacional se dirigieron hasta el lugar para hacer el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue enviado a Medicina Legal para que determine las causas de su muerte.

De acuerdo con el diario El Universal, las autoridades informaron fue que el exmánager de Diomedes Díaz llevaba consigo sus pertenencias como el celular y la billetera, por lo que se descartó desde el principio que se halla tratado de un hurto.



En cuanto a la causa de su muerte, de acuerdo con medios locales, el hombre habría estado practicando senderismo y, al parecer, perdió el equilibrio y cayó por una zona de difícil acceso. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades ni sus allegados.

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido y se espera que en las próximas horas Medicina Legal informe sobre qué le pudo pasar al exmánager del ‘Cacique de La junta’.

Carlos Bloom, mánager de Silvestre Dangond, escribió en sus redes sociales refiriéndose a la muerte de Manuel José Páez: “Lamento la noticia del fallecimiento en la ciudad de Santamarta del doctor Manuel Páez, quien fue mánager de Diomedes Díaz. Sentidas condolencias a sus familiares, especialmente a su hija y amiga nuestra Scarlet Páez”.

