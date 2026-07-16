Media Maratón de Bogotá y las recomendaciones de salud para tener en cuenta previo a la carrera

A pocos días de la tradicional Media Maratón de Bogotá, miles de participantes ultiman su preparación para afrontar este importante reto deportivo. Sin embargo, más allá de inscribirse y presentarse el próximo 26 de julio, es fundamental haber seguido un plan de entrenamiento constante durante los meses previos. Asimismo, resulta clave conocer el estado de salud y posibles factores de riesgo: ¿padece hipertensión, diabetes o sobrepeso? ¿Ha sido diagnosticado con algún soplo cardíaco o una arritmia? Si bien las complicaciones graves durante este tipo de competencias son poco frecuentes y la mayoría de los corredores son personas jóvenes y saludables, no se debe subestimar la exigencia física que implica recorrer entre 10 y 21 kilómetros.

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Alejandro Mariño, cardiólogo del Hospital Universitario San Ignacio, dijo en Noticias Caracol que, “generalmente, los riesgos en este tipo de actividades son relativamente bajos, incluso menos que en la población general, pero son riesgos que son presentes. No se reducen los riesgos por hacer deporte, actividad física. Y a veces las personas piensan que, por hacer deporte, por hacer actividad física pueden estar blindados de alguna complicación. Si bien se reduce el riesgo, no lo llevamos a cero absoluto. Generalmente la muerte súbita, que es el evento más desafortunado que podemos tener, se presenta en uno de cada 100.000 corredores de estos eventos masivos de atletismo”.



Revisar el pasado familiar, clave para las señales de alarma

Se trata de situaciones en las que usualmente se documenta que había alguna condición de base no diagnosticada. Por eso, más allá de generar miedo, es generar sensibilidad sobre la importancia de prevenir y no improvisar ni subestimar eventos que tienen una alta exigencia física. “Las principales recomendaciones son que las personas conozcan su propio cuerpo, reconozcan sus números, cuál es su presión arterial, cuáles son sus niveles de colesterol, cuál es su riesgo familiar, indagar en la familia historias de enfermedades cardiovasculares a temprana edad, de muerte súbita, de algún tipo de cardiopatía dentro de la familia”, mencionó Mariño.

Además, debemos reconocer señales de alarma: “Personas que hayan tenido historia previa de síntomas como dolor en el pecho, de palpitaciones, de desmayo durante el ejercicio y de fatiga desproporcionada durante una actividad, son también señales de alarma que ameritan que tenga una evaluación adicional”.



No se llega a una carrera de estas de un día para otro. Por eso la Media Maratón de Bogotá en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio están realizando diferentes actividades para preparar, detectar y educar en términos de factores de riesgo, señales de alarma, entrenamiento dirigido, supervisado y aspectos como la técnica. “Además de eso se están realizando encuestas que permiten identificar el riesgo de cada persona a obtener complicaciones. Ha sido muy importante porque en alguna de estas actividades hemos detectado condiciones de riesgo que ya las personas las han reconocido y han hecho sus evaluaciones, hipertensión arterial, arritmias, soplos o cardiopatías y esto lleva a prevención de riesgos. Así que la invitación es a participar de estos entrenamientos, de estas actividades que se están realizando de aquí al día del evento”.



Visite las redes sociales de la media maratón y del Hospital San Ignacio para más información, porque no es salir a correr por correr de vez en cuando. Además de un entrenamiento regular, se requieren otros hábitos saludables como buena alimentación, sueño de calidad, descanso y de ser necesario un chequeo médico previo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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