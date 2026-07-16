Desfile 20 de julio 2026 en Bogotá: así será el recorrido que llega por primera vez a Ciudad Bolivar

Bogotá se prepara para vivir una de las celebraciones patrias más importantes del calendario nacional. Este 20 de julio de 2026, el tradicional desfile militar y policial conmemorativo del Día de la Independencia tendrá un hecho importante: por primera vez en su historia se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, llevando esta emblemática actividad al sur de la capital.

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De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, el desfile busca acercar esta conmemoración a nuevos sectores de la ciudad, permitiendo que miles de habitantes de Ciudad Bolívar y zonas vecinas puedan disfrutar de uno de los eventos más representativos del país sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la capital.



¿Cómo será el recorrido del desfile del 20 de Julio en Bogotá?

La avenida Ciudad de Villavicencio será el escenario principal de la jornada. A lo largo de este importante corredor vial avanzarán las unidades militares y policiales que tradicionalmente participan en el desfile de independencia. El recorrido pasará por reconocidos sectores y barrios del sur de Bogotá, entre ellos El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva. Las autoridades informaron que los ciudadanos podrán observar el desfile a lo largo de la avenida Villavicencio, específicamente entre la transversal 71C, ubicada frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, y la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar. Este tramo ha sido definido como el corredor principal para que familias, jóvenes, adultos mayores y visitantes disfruten de la actividad de manera segura.

Durante el evento participarán integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Los uniformados desfilarán mostrando parte de sus capacidades operativas, logísticas y humanas, así como el trabajo que adelantan en diferentes regiones del país para contribuir a la seguridad y la defensa nacional.



La celebración adquiere un significado especial al cumplirse 216 años del proceso de independencia de Colombia. Además de representar una muestra de tradición y orgullo patrio, el desfile constituye un espacio de encuentro entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de la protección y el servicio a los colombianos. Quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir la transmisión en vivo a través de los canales institucionales, que tradicionalmente emiten este evento para todo el territorio nacional. De esta manera, la conmemoración podrá ser vista tanto en Bogotá como en otras regiones del país.



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Cierres por el desfile del 20 de Julio

Como ocurre cada año, la realización del desfile implicará afectaciones temporales en la movilidad. La Alcaldía y la Secretaría Distrital de Movilidad anunciaron cierres en la avenida Villavicencio desde la Autopista Sur hasta la carrera 22B, en inmediaciones de la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Por esta razón, se recomienda a conductores y usuarios del transporte público planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los reportes oficiales antes de movilizarse por el sector.

La seguridad del evento y de los ensayos previos estará a cargo de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y con el apoyo de entidades distritales como la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Secretaría Distrital de Movilidad.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL