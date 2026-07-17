Video de captura de mujer en Medellín que habría matado al perro de su mamá, lanzándolo de 4to piso

Las autoridades en Antioquia capturaron a una mujer de 39 años señalada por maltrato animal, pues habría lanzado a un perro desde un cuarto piso, quitándole la vida, en hechos ocurridos en San Antonio del Prado, área metropolitana de Medellín. La supuesta agresora fue detenida por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y, al parecer, todo se generó en medio de un hecho de violencia intrafamiliar.

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Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, dio detalles de lo sucedido e informó que, “en medio de una discusión familiar, una mujer habría lanzado desde un cuarto piso al perro de su madre, causándole la muerte. En el mismo hecho, también habría lanzado a un gato, que, gracias a la rápida acción de los vecinos, fue rescatado y recibió atención veterinaria”.



Agregó el funcionario que “la llamada oportuna de la ciudadanía a la línea #123 permitió la llegada inmediata de nuestra Policía. La mujer ya fue capturada por el presunto delito de maltrato animal, en aplicación de la Ley Ángel y deberá responder ante la justicia. En Medellín no vamos a tolerar ninguna forma de violencia contra los animales. Quien maltrate o atente contra la vida de los animales tendrá que asumir las consecuencias. Vamos a seguir trabajando de la mano de la Policía Nacional y con la Fiscalía para proteger la vida de todas sus formas y estos hechos no queden en la impunidad”.

Por su parte, el teniente coronel Jorge Puentes, comandante del Distrito 5 de la Policía Metropolitana de Medellín, dijo que “este resultado refleja el compromiso integral de la Policía con la protección de la vida en todas sus manifestaciones. Nuestras patrullas de vigilancia atendieron de manera inmediata la situación. En el lugar de los hechos, los uniformados evidenciaron la muerte de un canino que, presuntamente, fue lanzado desde un cuarto piso durante un episodio de violencia ocurrido al interior del núcleo familiar”.



Finalmente, el comandante sostuvo que la mujer detenida “fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que un grupo de carabineros y Protección Ambiental coordinó la inspección técnica para garantizar la recolección de los elementos materiales probatorios que respaldarán la investigación. A la comunidad le recordamos que el maltrato animal es un delito; los animales son seres sintientes y su protección constituye una responsabilidad compartida entre las instituciones y la sociedad”.



¿Cómo denunciar maltrato animal?

En Colombia, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de un caso de maltrato animal puede presentar una denuncia ante las autoridades competentes para proteger la integridad y el bienestar de los animales. La legislación colombiana considera el maltrato animal como una conducta sancionable y establece mecanismos para reportar situaciones de abuso, abandono, negligencia, agresiones físicas, falta de alimentación, condiciones inadecuadas de alojamiento o cualquier acción que ponga en riesgo la vida del animal.



Cuando una persona presencie un caso de maltrato, se recomienda recopilar la mayor cantidad de información posible, incluyendo fotografías, videos, ubicación exacta de los hechos, fecha, hora y datos de posibles testigos. Estas evidencias pueden facilitar la investigación y la actuación de las autoridades. Posteriormente, la denuncia puede ser presentada ante la Policía Nacional, especialmente a través de la Policía Ambiental y Ecológica, las inspecciones de Policía, las alcaldías municipales, las autoridades ambientales o la Fiscalía General de la Nación cuando los hechos constituyan un delito.

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Las autoridades recomiendan que la denuncia contenga una descripción clara y detallada de lo ocurrido, así como los datos de identificación del presunto responsable, si se conocen. En casos de emergencia o cuando la vida del animal esté en peligro inminente, es fundamental comunicarse de manera inmediata con la línea de emergencias 123 para solicitar una intervención urgente.

Una vez recibida la denuncia, las entidades competentes pueden realizar visitas de verificación, recopilar pruebas, ordenar medidas de protección para el animal e iniciar procesos administrativos o penales contra los responsables. Dependiendo de la gravedad de los hechos, las sanciones pueden incluir multas, restricciones para la tenencia de animales e incluso penas privativas de la libertad.

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Las organizaciones defensoras de animales también recomiendan hacer seguimiento al caso y conservar copia de los reportes o radicados de la denuncia. La participación ciudadana resulta clave para prevenir el maltrato animal, promover la tenencia responsable y garantizar el respeto por los seres sintientes en todo el territorio colombiano.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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