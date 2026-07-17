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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La conmovedora historia del rescate y adopción de dos perritos abandonados en una vía de Tolima

La conmovedora historia del rescate y adopción de dos perritos abandonados en una vía de Tolima

Una unidad de la Policía Nacional encontró a los caninos abandonados a su suerte. En pocos días y gracias al trabajo articulado con una fundación, se logró que fueran llevados a un nuevo hogar.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Perritos rescatados en Tolima
Perritos rescatados en Tolima
Suministrada

Dos perritos fueron abandonados a su suerte en una vía del departamento de Tolima, pero contaron con la fortuna de ser encontrados y socorridos. El hallazgo fue hecho por uniformados de la Policía Nacional que se encontraban sobre el corredor realizando labores de patrullaje y prevención en la vía que comunica al corregimiento de El Tablazo con el municipio de Fresno, en desarrollo de la estrategia integral enfocada en la protección y bienestar animal. El rescate fue realizado por personal de la Subestación de Policía El Tablazo, la Estación de Policía Fresno y funcionarios del Programa de Policía Comunitaria (POLCO).

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En su recorrido, los uniformados notaron la presencia de dos perros que estaban solos, a un lado de la carretera y en evidente estado de abandono. Sin dudarlo, la patrulla se detuvo inmediatamente para intervenir. Al final, los patrulleros no volvieron solos tras el recorrido. A la Estación de Policía de Fresno llegaron en compañía de los dos caninos, una hembra y un macho. Allí recibieron alimentación, hidratación y los primeros cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

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Al mismo tiempo que los perritos estaban en este lugar recibiendo los primeros cuidados, la estación contactó a una fundación animalista del municipio de Fresno, quienes atendieron oportunamente el llamado y asumieron la protección de los animales, brindándoles atención inicial y garantizando su cuidado mientras se adelantaba el proceso de adopción responsable.

Dos días después de ser encontrados, y gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional y la fundación, los dos perritos fueron adoptados por quienes ahora son sus nuevas familias y quedaron con el compromiso de brindarles un hogar seguro, amor, protección y bienestar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida en todas sus formas, promoviendo la tenencia responsable de los animales y fortaleciendo el trabajo conjunto con la comunidad y las organizaciones dedicadas a su cuidado. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier caso de maltrato o abandono animal y a continuar trabajando de manera conjunta por la protección de todos los seres sintientes.

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María Paula Rodríguez Rozo
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