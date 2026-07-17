Conmoción en Cali por robo de cinco perritos pomerania durante un asalto en plena calle

Cali es escenario de una intensa búsqueda tras un inusual y violento robo ocurrido el pasado martes por la noche. Una familia vive una auténtica pesadilla luego de que sujetos armados interceptaran el vehículo que transportaba a sus cinco perritos de raza pomerania de regreso a casa, tras una jornada en su guardería habitual.



Robaron cinco perros pomerania en Cali

El incidente, que ha generado una ola de solidaridad y rechazo en la comunidad, tuvo lugar en la vía Golondrinas, mientras los caninos se dirigían hacia su hogar en el norte de Cali. Según los reportes iniciales recabados por las autoridades y el testimonio de los afectados, el asalto fue ejecutado con una precisión alarmante por individuos que se movilizaban en motocicletas. Los detalles del robo revelan un alto nivel de agresividad. De acuerdo con el relato de los propietarios, dos motocicletas abordaron el vehículo en movimiento. “Los que iban manejando iban con casco y los parrilleros iban sin casco. La amenazan a ella con un arma. Con esa misma arma rompen el vidrio y nos informa que ahí es donde le solicitan a los perritos”, explicó Leslye Gavivira, tutora de los caninos.

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La conductora del vehículo fue obligada a entregar a los cinco perritos identificados como Manolo, Coco, Chloy, Chanel y Mía. Tras obtener a los animales, los delincuentes emprendieron la huida, dejando a la familia en un estado de absoluta desolación. Para Juan David y Leslye, los dueños de los caninos, este hecho no representa únicamente la pérdida de animales de compañía, sino una fractura profunda en su núcleo familiar. El impacto emocional ha sido devastador, impidiéndoles realizar sus actividades cotidianas desde el momento del rapto.

“Para muchas personas, digamos, serían solamente unas mascotas. Para nosotros son nuestros bebés, son nuestra familia y es que nuestra familia está desapareciendo. Para nosotros ha sido un choque gigante. No hemos logrado dormir, no queremos comer… es esa incertidumbre de saber cómo están”, manifestaron los dueños de las mascotas, con evidente angustia.



La familia ha enfatizado que los cinco perros se encuentran esterilizados y cuentan con edades que oscilan entre los 2 y 3 años. Además, recalcaron que los animales requieren cuidados especiales, un factor que los lleva a descartar que el robo tenga como fin la comercialización para reproducción o cría ilegal. En medio de la tragedia, la familia ha tenido que lidiar con un segundo frente de conflicto: la delincuencia oportunista. Denuncian que, a pesar del apoyo masivo recibido por los ciudadanos en Cali, personas inescrupulosas han intentado aprovecharse de su dolor para realizar estafas.



Actualmente, los afectados permanecen en un estado de alerta constante, esperando cualquier comunicación legítima que pueda dar con el paradero de sus mascotas. “Estamos con una zozobra pendiente al celular de que cualquiera de las llamadas sea alguien dándonos información”, señalaron. La búsqueda de Manolo, Coco, Chloy, Chanel y Mía continúa activa por toda la ciudad. En un último y desesperado llamado a los captores, la familia apeló a la humanidad de quienes tienen a sus perros: “Les pido por favor que se toquen el corazón y nos devuelvan a nuestros bebés”. Por ahora, las autoridades investigan los hechos para identificar a los responsables de este violento asalto que ha conmocionado al suroccidente del país.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL