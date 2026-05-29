Desplome en una obra de Floridablanca dejó 6 trabajadores heridos: dos de ellos estuvieron atrapados

Seis obreros resultaron heridos luego del desplome de una placa dentro de una obra que se desarrollaba en un conjunto residencial en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander. Las autoridades anunciaron una investigación de lo ocurrido.



La grave emergencia se presentó mientras un grupo de obreros fundía una placa en la construcción de un conjunto residencial. La estructura colapsó y seis trabajadores resultaron heridos, dos de ellos quedaron atrapados bajo los escombros. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios atendió la situación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Inmediatamente con el equipo especializado de búsqueda y rescate se procede a hacer la búsqueda de estas personas, a hacer una remoción de algunos elementos estructurales, escombros y demás para extraerlas", dijo el sargento Carlos Portilla, vocero del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

Desde los edificios vecinos varios testigos grabaron el rescate de los obreros lesionados. Según el parte médico de la clínica Foscal, cuatro de los obreros fueron dados de alta y los otros dos siguen bajo observación médica. “Por la evaluación pronta que se le realizó por parte de bomberos pues presentan uno de ellos fractura expuesta e inmediatamente fueron estabilizadas y para el centro asistencial”, agregó Portilla sobre el rescate por parte de su entidad.



La alcaldía de Floridanlanca inspeccionó la obra donde ocurrió el grave accidente y anunció que iniciará una investigación del caso. "Determinar cuál fue la falla que se presentó en el momento de la fundición de la placa que puede ser de diferentes ámbitos y eso nos permitirá definir a través del ente competente qué acciones tomar”, dijo en declaraciones para Noticias Caracol Marco Andrés Silva, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca. Las autoridades solicitaron un estudio estructural para saber si este incidente afectó parte de la obra que ya está construida.

