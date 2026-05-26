Detalles de la balacera en Barranquilla contra empresa de seguridad e identidad de la víctima fatal

Las autoridades reportaron una balacera en Barraquilla durante la mañana del lunes 25 de mayo en el norte de la ciudad. Al parecer, todo se trató de un atentado que iba dirigido a una persona que estaría vinculada a la empresa de vigilancia Atenas.



Esta persona se dirigía en un vehículo junto con su equipo de escoltas y sujetos fuertemente armados les dispararon y se armó la balacera. En el lugar también había uniformados del Gaula Militar, quienes se encontraban realizando trabajos contra la extorsión.

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El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló detalles de lo sucedido: “En horas de la mañana en la ciudad de Barranquilla, al norte de la ciudad se presenta un hecho donde es atacado una persona frente a una empresa de vigilancia con su esquema de seguridad. Como resultado de este ataque sicarial, resultan lesionados tres de sus escoltas o guardas y pierde la vida, desafortunadamente uno de ellos”.

Por su parte, el coronel Jaime Andrés Agudelo, comandante del Gaila Caribe, dijo en Noticias Caracol que “los comandos Gaula escucharon un intercambio de disparos y reaccionaron ante esta situación. Reaccionando a la confrontación, se dio la captura de tres sujetos, se incautaron cuatro armas, en coordinación con la Policía de vigilancia del sector, que llegó a reforzar esta situación”.



¿Quién fue el escolta muerto durante balacera en Barranquilla?

Esta balacera en Barranquilla dejó como saldo una persona muerta y cinco más heridas. La persona fallecida fue identificada como Argenis Andrés Bonett Carmona y era uno de los escoltas que protegía al ciudadano que pretendía entrar a la empresa de vigilancia Atenas. Tres escoltas más fueron trasladados a centros de salud de la capital del Atlántico.



También hay dos de los delincuentes que participaron de la balacera heridos y, además, las autoridades reportaron la aprehensión de un menor de edad.



Tras el ataque, las autoridades incautaron un fusil R15, una subametralladora y dos pistolas. Las autoridades se encuentran investigando los móviles de los hechos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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