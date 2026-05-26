Bogotá anuncia cierre de senderos en Cerros Orientales en fin de semana de elecciones presidenciales

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Alcaldía confirmaron el cierre temporal de los Caminos de los Cerros Orientales durante el fin de semana electoral en la capital del país. La medida aplicará para el sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026, fechas en las que se desarrollará la jornada de votación de la primera vuelta presidencial.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Cerros Orientales de Bogotá cerrarán este fin de semana

Según informaron las autoridades distritales, los senderos ecológicos quedarán sin acceso al público durante estos dos días. La decisión responde a razones de seguridad y logística, ya que la Policía Metropolitana concentrará sus esfuerzos en el acompañamiento de la jornada electoral en toda la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La restricción cobija todo el sistema de senderos que hace parte del proyecto Caminos de los Cerros Orientales, uno de los espacios más visitados por los ciudadanos durante los fines de semana. Entre estos se encuentran rutas como Quebrada La Vieja, Guadalupe - Aguanoso, San Francisco - Vicachá, Santa Ana - La Aguadora y La Serranía, que no estarán habilitadas durante el periodo indicado.

De acuerdo con la EAAB, entidad encargada de la operación de estos caminos, el cierre busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los visitantes. La ausencia de acompañamiento institucional y de presencia policial impide garantizar las condiciones necesarias para el ingreso seguro a estos espacios.



Desde la Alcaldía se explicó que durante los procesos electorales se requiere un despliegue amplio de las autoridades para asegurar el orden público en la ciudad. Esto implica que los uniformados que normalmente apoyan la vigilancia en los cerros deben ser reasignados a otras funciones prioritarias relacionadas con la jornada democrática.



El Distrito también hizo un llamado a la ciudadanía para que respete la medida y evite el ingreso por vías no autorizadas. Durante los días de cierre no habrá control de acceso, atención de emergencias ni monitoreo ambiental en los senderos, lo que puede representar riesgos para quienes intenten recorrerlos sin acompañamiento.

Publicidad

La Empresa de Acueducto recordó que estos espacios funcionan bajo un esquema de agendamiento previo, el cual estará suspendido durante el fin de semana electoral. Por esta razón, las personas interesadas en visitar los cerros deberán programar su recorrido para fechas posteriores a la jornada de votación.

El restablecimiento del servicio está previsto para el martes 2 de junio de 2026, cuando se retome la operación habitual de los caminos. A partir de esa fecha, los usuarios podrán volver a solicitar cupos a través de la plataforma oficial habilitada por la EAAB.

Publicidad

Este tipo de cierres no es nuevo en Bogotá. En anteriores jornadas electorales, tanto la Alcaldía como el Acueducto han aplicado medidas similares con el fin de priorizar la seguridad y la capacidad operativa de las autoridades.

Los Caminos de los Cerros Orientales son considerados una de las principales zonas de acceso a la estructura ecológica principal de la ciudad. En estos espacios se realizan actividades como caminatas y recorridos guiados, por lo que suelen registrar alta afluencia de visitantes. Sin embargo, en contextos como el electoral, la prioridad institucional se enfoca en el desarrollo de los comicios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL