Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Detalles del hallazgo sin vida de Emiliana Castrillón, joven desaparecida en Venecia, Antioquia

Detalles del hallazgo sin vida de Emiliana Castrillón, joven desaparecida en Venecia, Antioquia

La joven fue vista por última vez caminando junto con un hombre en las calles de Venecia. Tras 10 días de búsqueda, un trabajador la encontró en estado de descomposición.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 11 de nov, 2025
Hallan sin vida a Emiliana Castrillón, joven de 19 años desaparecida en Venecia, Antioquia
Emiliana Castrillón -
