Detalles sobre incendio en Medellín que terminó con un bombero muerto y dos más heridos

En la tarde de este domingo, 29 de marzo de 2026, las autoridades en Medellín reportaron un incendio en el barrio La Toscana. Lamentablemente, un bombero de la ciudad, identificado como Iván Darío Posada, de 34 años, perdió la vida mientras realizaba las labores de su trabajo.



Además de la muerte de Posada, dos miembros más del Cuerpo de Bomberos de Medellín resultaron heridos mientras trataban de ayudar a su compañero, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) se pronunciaron y a través de un comunicado la entidad dijo: “Tenemos el corazón lleno de dolor. Iván Posada, el que todos quieren, el bombero líder, el gran bombero, se nos fue. No hay palabras para describir tanto dolor. A la vida, gracias por permitirnos conocer a este gran hombre. Paz en su tumba. Abrazo a sus familiares y amigos”.

Dos viviendas del barrio La Toscana quedaron calcinadas tras el incendio. Por el momento, las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades.



¿Cómo murió bombero durante incendio en Medellín?

Sobre cómo perdió la vida el bombero Iván Darío Posada, las autoridades en Medellín indicaron que se dio tras la caída de una losa, mientras el socorrista intentaba apagar las llamas.



Rosa Osorio, habitante del barrio La Toscana y que fue testigo de la muerte del bombero, habló con Noticias Caracol sobre cómo sucedió el incidente: “Se desplomó el piso y cayeron abajo. A uno de ellos (los bomberos) le cayeron escombros en la cabeza y perdió la vida. Nosotros estábamos desde arriba tirando agua. Mi esposo se montó arriba y ayudó a sacar al bombero. La casa cayó encima de la mía y no tengo donde pasar la noche. Estamos mirando cómo solucionamos”.



Sobre la atención del incendio, Rosa dijo que “eso duró como dos horas. El incendio fue grandísimo. Mientras llegaban los bomberos, intentamos apagar con agua y tierra, pero eso no daba. Cuando ellos llegaron ya se había prendido todo”.

Publicidad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre lo sucedido: “Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, quien falleció hace pocos minutos mientras cumplía con su deber en la atención de un incendio en el barrio La Toscana. Había ingresado a la institución en diciembre de 2016, con la vocación de servir y proteger la vida de los demás. Así vivió y así lo recordaremos. A su familia, compañeros Bomberos de Medellín, Alcaldía de Medellín y amigos, toda nuestra solidaridad, respeto y fortaleza. Gracias por su valentía y entrega. No lo vamos a olvidar”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias