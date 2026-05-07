"Dice que es el diablo": hombre atacó capilla La Ermita en Cali y destruyó imágenes religiosas

En Cali, capital del Valle del Cauca, hay indignación por la profanación de la iglesia La Ermita, ubicada al final del popular Boulevard del Río. Según se ve en videos publicados en redes sociales, un hombre de 27 años ingresó a la capilla y destruyó las imágenes religiosas, además de gritar cosas en contra de la Iglesia Católica. Algunas de estas piezas tenían hasta 300 años de antigüedad.

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"Él dice que es el diablo (...) Un muchacho joven, gritando, supuestamente está poseído", decía uno de los testigos en el clip. El hombre de 27 años se subió hasta donde se encontraba La Dolorosa, una imagen considerada como bien de interés cultural y que contaba con protección especial del Estado. Desde allí, arrojó la la estructura el piso y continuó gritando.

"Comenzó a decir cosas contra la Iglesia, contra la fe, y de ahí se salió de control y comenzó a derribar todas las imágenes del templo, han sido algunas destruidas de manera irreparable", indicó a Noticias Caracol el padre Javier Alvarado, encargado de la capilla La Ermita en Cali. El ataque, considerado por la Iglesia Católica como un sacrilegio y una afrenta contra los bienes culturales de Cali, duró más de 15 minutos.



"El llamado de emergencia fue atendido de manera inmediata en el lugar y se evidencia que esta persona había generado afectaciones a elementos religiosos y alteraba la tranquilidad de todos los feligreses. Es importante resaltar que entre los daños se encuentra una imagen catalogada como bien de interés cultural, lo que reviste especial gravedad en este hecho", aseguró el Coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Cali.



La emblemática Iglesia La Ermita permanecerá cerrada hasta el próximo sábado luego de un acto de vandalismo registrado en las últimas horas, cuando un hombre alterado ingresó al templo y destruyó varias imágenes religiosas frente a algunos feligreses. pic.twitter.com/aV3i39axnx — POSITIVA FM TUNJA (@POSITIVAFMRADIO) May 7, 2026

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El hombre fue reducido, capturado por la Policía y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tendrá que responder por el delito de daño en bien ajeno. Mientras tanto, el padre Alvarado resaltó que "el valor más grande no está en lo económico, sino en el valor religioso espiritual, la antigüedad de las imágenes, el valor de La Ermita como un emblema de Cali, ahí está el impacto que esto ha tenido como un hecho muy triste que rechazamos de manera rotunda".

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Las puertas de La Ermita permanecerán cerradas hasta el próximo sábado como rechazo a la profanación de este espacio sagrado, un ataque directo a la libertad religiosa.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL