Dos temblores sacudieron Colombia en la madrugada del jueves 13 de noviembre: epicentros y magnitud

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La actividad sísmica en Colombia se mantuvo constante durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, con el registro de dos eventos notables por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los sismos, de magnitudes moderadas a bajas, tuvieron sus epicentros en los departamentos de Santander y el Huila, evidenciando la dinámica geológica habitual del país. El primer temblor se reportó poco más de una hora antes que el segundo movimiento.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
El primero de los eventos reportados, y el de mayor magnitud, fue un temblor que ocurrió a las 02:47 de la mañana.
El segundo temblor se registró previamente, a la 01:50 de la mañana (hora local).
La recurrencia de movimientos telúricos en el país tiene una explicación netamente geológica. Colombia está ubicada en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. El país es un punto de encuentro de varias placas tectónicas principales, cuya interacción constante genera la liberación de energía que se manifiesta en forma de sismos. Las principales placas involucradas son:
Esta compleja interacción de límites de placa provoca que Colombia sea un país sísmicamente activo. La región de Los Santos, Santander, donde ocurrió el sismo de magnitud 3.5, es geológicamente significativa ya que se considera la segunda zona de mayor sismicidad en el mundo, debido a la presencia de una estructura profunda conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga.
La constante actividad sísmica es una característica inherente a la geología colombiana, lo que subraya la importancia de mantener las normas de construcción sismorresistente y la cultura de la prevención ciudadana.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL