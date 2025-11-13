Dos temblores sacudieron Colombia en la madrugada del jueves 13 de noviembre: epicentros y magnitud

La actividad sísmica en Colombia se mantuvo constante durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, con el registro de dos eventos notables por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los sismos, de magnitudes moderadas a bajas, tuvieron sus epicentros en los departamentos de Santander y el Huila, evidenciando la dinámica geológica habitual del país. El primer temblor se reportó poco más de una hora antes que el segundo movimiento.

Dos eventos sísmicos con diferente profundidad

El primero de los eventos reportados, y el de mayor magnitud, fue un temblor que ocurrió a las 02:47 de la mañana.



Magnitud y epicentro : El SGC determinó una magnitud de 3.5 para este temblor, cuyo epicentro fue localizado a 6 km del municipio de Los Santos, en Santander. Esta zona es conocida por su alta sismicidad a nivel global.

: El SGC determinó una magnitud de 3.5 para este temblor, cuyo epicentro fue localizado a 6 km del municipio de Los Santos, en Santander. Esta zona es conocida por su alta sismicidad a nivel global. Coordenadas y profundidad : Las coordenadas exactas se registraron en Latitud 6.81° y Longitud -73.11°. Un aspecto clave de este movimiento fue su profundidad, catalogada como intermedia a 151 km, un factor que a menudo modula cómo se percibe el temblor en superficie.

: Las coordenadas exactas se registraron en Latitud 6.81° y Longitud -73.11°. Un aspecto clave de este movimiento fue su profundidad, catalogada como intermedia a 151 km, un factor que a menudo modula cómo se percibe el temblor en superficie. Percepción: Aunque el boletín no detalla las localidades específicas donde fue sentido, dada su ubicación y cercanía a ciudades capitales, es previsible que el sismo haya sido perceptible en zonas de Santander (como Bucaramanga, la capital), y posiblemente en áreas cercanas de otros departamentos. La cercanía a Los Santos lo convierte en un punto de referencia constante para la sismicidad en el país.

El segundo temblor se registró previamente, a la 01:50 de la mañana (hora local).



Magnitud y epicentro : Este sismo tuvo una magnitud de 2.8, un valor considerado bajo. Su epicentro se localizó en el departamento del Meta, a 40 km de Baraya (Huila).

: Este sismo tuvo una magnitud de 2.8, un valor considerado bajo. Su epicentro se localizó en el departamento del Meta, a 40 km de Baraya (Huila). Coordenadas y profundidad : Sus coordenadas fueron Latitud 2.91° y Longitud -74.79°. A diferencia del sismo de Santander, este fue de profundidad superficial (Menor a 30 km), lo que a pesar de su menor magnitud, puede generar una percepción más intensa en las poblaciones cercanas al epicentro.

: Sus coordenadas fueron Latitud 2.91° y Longitud -74.79°. A diferencia del sismo de Santander, este fue de profundidad superficial (Menor a 30 km), lo que a pesar de su menor magnitud, puede generar una percepción más intensa en las poblaciones cercanas al epicentro. Percepción: El movimiento se originó en una zona cercana a los límites departamentales, por lo que su percepción pudo limitarse a áreas rurales o municipios cercanos de Huila y Meta, con una menor probabilidad de ser sentido en ciudades más distantes como Neiva.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La recurrencia de movimientos telúricos en el país tiene una explicación netamente geológica. Colombia está ubicada en una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico. El país es un punto de encuentro de varias placas tectónicas principales, cuya interacción constante genera la liberación de energía que se manifiesta en forma de sismos. Las principales placas involucradas son:



Placa de Nazca : Se subduce (se hunde) bajo la Placa Suramericana, especialmente en la costa Pacífica.

: Se subduce (se hunde) bajo la Placa Suramericana, especialmente en la costa Pacífica. Placa del Caribe : Interactúa al norte.

: Interactúa al norte. Placa Suramericana: La placa continental donde se asienta gran parte del territorio nacional.

Esta compleja interacción de límites de placa provoca que Colombia sea un país sísmicamente activo. La región de Los Santos, Santander, donde ocurrió el sismo de magnitud 3.5, es geológicamente significativa ya que se considera la segunda zona de mayor sismicidad en el mundo, debido a la presencia de una estructura profunda conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga.

La constante actividad sísmica es una característica inherente a la geología colombiana, lo que subraya la importancia de mantener las normas de construcción sismorresistente y la cultura de la prevención ciudadana.



