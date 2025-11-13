En vivo
COLOMBIA  / Dos temblores sacudieron Colombia en la madrugada del jueves 13 de noviembre: epicentros y magnitud

Dos temblores sacudieron Colombia en la madrugada del jueves 13 de noviembre: epicentros y magnitud

En la mañana de este jueves 13 de noviembre se reportaron dos temblores en el territorio de Colombia. Los movimientos de tierra se reportaron en dos departamentos del país con magnitudes y profundidades variadas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de nov, 2025
Dos temblores sacudieron Colombia en la madrugada del jueves 13 de noviembre: epicentros y magnitud
Imagen de referencia de los epicentros de los temblores de esta madrugada.
SGC/Archivo

