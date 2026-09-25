Temblor de 4,0 sacudió Chaparral y desató una cadena de más de 30 sismos durante la madrugada

La madrugada de este viernes 25 de septiembre estuvo marcada por una intensa actividad sísmica en el sur del Tolima. El evento de mayor magnitud fue un temblor de 4,0 registrado a las 2:19 a. m., con epicentro en la zona rural cercana a Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo profundidad superficial, una característica que suele hacer que los sismos sean percibidos con mayor intensidad por la población.



De acuerdo con la información oficial, el sismo de 4,0 ocurrió exactamente a las 2:19 a. m. y se localizó a 16 kilómetros de Roncesvalles, 18 kilómetros de San Antonio y 24 kilómetros de Chaparral. Al tratarse de un evento superficial, habitantes del sur del departamento reportaron haberlo sentido durante la madrugada. Sin embargo, el sismo principal no fue un hecho aislado. Por el contrario, hizo parte de una secuencia sísmica que mantuvo en alerta a los habitantes de la región durante varias horas y que convirtió a Chaparral en uno de los puntos con mayor actividad sísmica del país durante la jornada.



Varios temblores sacuden Chaparral, Tolima, esta madrugada

Antes del temblor de magnitud 4,0 ya se habían registrado varios movimientos de menor intensidad en la misma zona. A las 12:03 a. m. ocurrió un sismo de magnitud 2,8; posteriormente se reportaron movimientos de 2,5 a las 12:25 a. m., 2,4 a las 12:32 a. m. y un evento de 3,3 a las 12:33 a. m. La actividad continuó a las 12:39 a. m. con un temblor de 2,2; a las 12:42 a. m. con uno de 2,3; a las 12:44 a. m. con un movimiento de 2,7; y a las 12:46 a. m. con otro de 2,9. Apenas minutos después ocurrieron sismos de 2,2 a las 12:49 a. m., de 2,0 a las 12:51 a. m. y uno de magnitud 3,4 a las 12:52 a. m.

La secuencia siguió durante la primera hora del día. A la 1:12 a. m. se produjo un sismo de 2,2; a la 1:18 a. m. uno de 2,9; a la 1:30 a. m. un temblor de 3,1; a la 1:49 a. m. un movimiento de 2,4; a la 1:58 a. m. otro de 2,4; y a las 2:11 a. m. un sismo de 2,6. Ocho minutos más tarde llegó el evento de mayor magnitud de toda la serie: el temblor de 4,0 que despertó a numerosos habitantes de la región.



Más de 20 réplicas después del temblor de 4,0 en Chaparral

Tras el movimiento de 4,0, la actividad sísmica no se detuvo. A las 2:34 a. m. se registró un temblor de 2,6; a las 2:39 a. m. uno de 2,3; a las 2:46 a. m. otro de 2,4; y a las 2:49 a. m. un nuevo evento de 2,9. Posteriormente, a las 3:02 a. m. se reportó otro sismo de magnitud 2,9, seguido por uno de 3,3 a las 3:07 a. m. La secuencia continuó con movimientos de 2,1 a las 3:14 a. m., 2,5 a las 3:21 a. m. y 2,9 a las 3:42 a. m.

La actividad permaneció constante durante la siguiente hora. A las 4:03 a. m. ocurrió un sismo de 2,7; a las 4:11 a. m. uno de 2,8; a las 4:19 a. m. un movimiento de 2,6; a las 4:39 a. m. uno de 2,1; y a las 4:43 a. m. un evento de 2,5. Más adelante se registraron movimientos de 2,2 a las 4:55 a. m.; 2,0 a las 5:11 a. m.; 2,8 a las 5:15 a. m.; otro de 2,8 a las 5:16 a. m.; 2,4 a las 5:33 a. m.; 2,7 a las 5:36 a. m.; 2,5 a las 5:44 a. m.; y finalmente un sismo de 2,9 a las 5:54 a. m. En total, desde la medianoche hasta cerca de las 6:00 de la mañana, el SGC reportó más de 30 sismos localizados en inmediaciones de Chaparral, prácticamente todos con profundidad superficial.



Otros sismos reportados en Colombia durante la mañana

Mientras el sur del Tolima concentró la mayor atención por la frecuencia de los movimientos, el Servicio Geológico Colombiano también informó sobre otros eventos sísmicos en diferentes regiones del país. A las 2:59 a. m. se registró un sismo de magnitud 2,9 en Istmina, Chocó, con una profundidad de 37 kilómetros. Más tarde, a las 4:09 a. m., ocurrió un movimiento de magnitud 2,0 en El Carmen, Norte de Santander, con profundidad de 124 kilómetros. Además, a las 5:23 a. m. fue reportado un sismo de magnitud 2,9 en Los Santos, Santander, a una profundidad de 147 kilómetros.



Las autoridades mantienen seguimiento permanente a la actividad sísmica registrada en el sur del Tolima. Hasta el momento no se han reportado emergencias ni afectaciones graves asociadas con esta secuencia de temblores. Sin embargo, la concentración de eventos en pocas horas continúa llamando la atención de expertos y habitantes de Chaparral, quienes han vivido una de las jornadas sísmicas más activas de los últimos días en esta zona del país.



ÁNGELA URREA PARRA

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