Dos sujetos en moto dispararon contra la cárcel Modelo de Barranquilla: esto se sabe

Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon este martes 6 de octubre contra la fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla, ubicada sobre la vía 40. El hecho ocurrió pocos minutos después de que ingresara al centro penitenciario el director de la cárcel Modelo de Barranquilla, David Fals, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector.

Una de las balas habría quedado visible en la fachada del establecimiento penitenciario. Las cámaras de seguridad también registraron el momento del ataque, material que podría ser clave para establecer quiénes fueron los responsables. Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas heridas por este ataque ni se conocen las razones por las que los sujetos habrían disparado contra el establecimiento.



#LOÚLTIMO | Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon a la fachada de la cárcel Modelo, en Barranquilla. Esto se sabe.



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Director de la cárcel ya había sido víctima de un atentado

El ataque ocurre poco más de un mes después de otro hecho que habría tenido como víctima al mismo director de la cárcel Modelo. Según el reporte conocido hasta el momento, el funcionario habría sufrido un atentado el pasado 13 de septiembre. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente si existe alguna relación entre ese episodio y los disparos registrados este martes contra la cárcel.



En días recientes, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se había referido al aumento de las amenazas y atentados contra funcionarios relacionados con las medidas adoptadas en los establecimientos penitenciarios. El funcionario aseguró que el Gobierno mantendrá las medidas contra la delincuencia que, según dijo, se estaría coordinando desde establecimientos carcelarios y añadió que desde el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella se estableció una política de "cero tolerancia con la delincuencia desde los establecimientos carcelarios", con participación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y coordinación con el Ministerio de Defensa.

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El funcionario puso como ejemplo a Barranquilla, donde, según aseguró, la delincuencia habría disminuido hasta en un 63% después de la implementación de esta estrategia. También indicó que "se han incrementado las amenazas y los atentados" y expresó su respaldo a los funcionarios del INPEC que participan en los traslados y en las labores de seguridad dentro de las cárceles. "Vamos por el buen camino y aquí los que tienen que estar preocupados y con miedo al imperio de la ley son los delincuentes", concluyó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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