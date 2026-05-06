Ejército abrió nueva convocatoria para prestar servicio militar en 2026: cambios y beneficios

El Ejército Nacional inició desde el pasado 1 de mayo un nuevo proceso de incorporación para el segundo contingente del servicio militar de 2026. La convocatoria está dirigida a jóvenes colombianos, hombres y mujeres, que tengan entre 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. De acuerdo con la información entregada por el Comando de Reclutamiento y Control Reservas (COREC), en esta jornada se habilitaron más de 14.900 cupos en todo el país. De ellos, 13.694 están destinados para hombres y 1.296 para mujeres.

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La convocatoria incluye nuevos beneficios económicos, cambios en las condiciones de permanencia y una ampliación de incentivos para quienes ingresen a las Fuerzas Militares. Entre las principales novedades está el pago equivalente al 100% de un salario mínimo mensual para los soldados regulares, además de la posibilidad de extender voluntariamente el tiempo de servicio hasta por un año adicional.

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Fechas de incorporación del servicio militar en 2026

El cronograma establecido por el Ejército contempla cuatro periodos de incorporación durante este año. El primero se realizó entre febrero y marzo, mientras que el segundo inició el 1 de mayo y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Las próximas jornadas de incorporación serán:



Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

Las autoridades recordaron que el proceso se realiza directamente con la institución y no requiere intermediarios ni tramitadores.



Requisitos para ingresar al Ejército Nacional

Los interesados en prestar servicio militar deben cumplir con varias condiciones establecidas por la ley. El proceso comienza con la inscripción virtual a través de la plataforma oficial de libreta militar. Entre los requisitos exigidos están:



Ser colombiano.

Tener entre 18 años y menos de 24.

Registrarse en la plataforma oficial de reclutamiento.

Crear un correo electrónico y una contraseña válida.

Diligenciar los formularios personales, familiares y académicos.

Asistir a las citaciones realizadas por el Distrito Militar correspondiente.

En el caso de las mujeres, además, deberán presentar una prueba de embarazo negativa tomada máximo ocho días antes de la incorporación. Posteriormente, cada aspirante deberá cumplir exámenes médicos, psicológicos y de aptitud física antes de ser declarado apto para ingresar. Quienes no presenten novedades serán citados por el distrito militar correspondiente para continuar con las siguientes etapas del proceso.



Nuevos beneficios para quienes presten servicio militar

El Ejército también informó que los jóvenes tendrán acceso a programas de formación técnica y laboral mientras cumplen el servicio. Entre los beneficios anunciados están:



Atención en salud.

Alimentación y alojamiento.

Transporte hacia el lugar de destinación y retorno al finalizar el servicio.

Acceso a formación con el SENA y otras instituciones.

Posibilidad de acceder a créditos educativos con Icetex.

Prioridad en programas de empleo del Estado.

Obtención de la tarjeta de reservista de primera clase.

De igual forma, el tiempo prestado será tenido en cuenta para semanas de cotización en pensión y, en algunos casos, para beneficios relacionados con cesantías y prima de antigüedad dentro de instituciones de la Fuerza Pública.



Pago mensual subió al equivalente de un salario mínimo

Uno de los cambios más importantes para este año tiene que ver con la bonificación económica que reciben quienes prestan el servicio militar. Mientras que en años anteriores el pago correspondía a un porcentaje del salario mínimo, desde 2026 los jóvenes recibirán el equivalente al 100% de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, $1.750.905 mensuales.



"Los ciudadanos que resulten aptos en el proceso de incorporación accederán a los siguientes beneficios: recibirán $1.750.905 equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV); al licenciarse, el soldado recibirá un SMLMV ($1.750.905) destinado a dotación civil; bonificación final correspondiente a 1,5 SMLMV, equivalente a $2.626.357; acceso a servicios de salud prioritaria o general y atención de necesidades básicas".



La medida hace parte de las modificaciones introducidas por la Ley 2384 de 2024, que actualizó varios puntos relacionados con el servicio militar obligatorio y las condiciones para los conscriptos. Además del pago mensual, quienes culminen el servicio recibirán otros apoyos económicos, como un salario mínimo adicional destinado a dotación civil al momento del licenciamiento y una bonificación final equivalente a 1,5 salarios mínimos, cercana a los $2,6 millones.



Servicio militar podrá extenderse de forma voluntaria

Otro de los cambios que comenzará a aplicarse tiene relación con la permanencia de los jóvenes dentro de las Fuerzas Militares. Con el Decreto 1075 de 2025, el Gobierno reglamentó la posibilidad de que los conscriptos continúen prestando servicio militar de manera voluntaria una vez terminen el periodo obligatorio. La prórroga podrá durar entre seis y doce meses adicionales y solo podrá solicitarse una vez.

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Para acceder a ella, el soldado deberá presentar la solicitud con al menos cuatro meses de anticipación a la fecha de licenciamiento. Además, será necesario contar con un concepto favorable por parte del comandante de la unidad y no haber recibido sanciones penales, disciplinarias o administrativas durante el tiempo de servicio. La norma también establece que el joven podrá desistir de la solicitud en cualquier momento, sin obligación de completar el tiempo inicialmente solicitado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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