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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ejército logró restablecer contacto con más de 60 soldados perdidos en el Guaviare

Ejército logró restablecer contacto con más de 60 soldados perdidos en el Guaviare

El Ejército Nacional activó los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de los uniformados incomunicados desde el viernes.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de may, 2026
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Ejército
Imagen de referencia. -
Archivo

El Ejército Nacional confirmó en las últimas horas que, desde el pasado viernes 8 de mayo, perdieron comunicación con dos pelotones de soldados que estaban patrullando en el Guaviare. Tras dos días incomunicados, este lunes 11 de mayo lograron volver a saber de ellos.

¿Por qué desaparecieron los soldados?

Lo último que se supo sobre los militares ese viernes es que se encontraban en zona rural del municipio El Retorno, cumpliendo con labores militares.

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Hasta donde se sabe, son 66 soldados los que conforman los dos pelotones y que estuvieron incomunicados en la selva del Guaviare, todos ellos del Batallón de Infantería de Selva #24, mientras realizaban movimientos operacionales en la zona.

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El Ejército Nacional descartó que se tratara de un secuestro de los uniformados por parte de grupos criminales que operan en la zona, pues aseguraron que en el momento no había operaciones que los llevaran a enfrentamientos con los mismos.

La principal hipótesis de las autoridades es que las comunicaciones de ambos pelotones se perdieron por "fallas asociadas a malas condiciones meteorológicas en la zona". Tras dos días sin comunicación, el Ejército ha dicho que activó mecanismos de búsqueda.

Ejército recupera comunicación con soldados perdidos en el Guaviare

De hecho, fuentes oficiales del Ejército Nacional, le confirmaron a Noticias Caracol sobre el mediodía de este 11 de mayo que lograron restablecer comunicaciones con los 66 soldados. Detallaron que la zona en la que se encuentran "hay mal tiempo y tormentas eléctricas", por lo que se está a la espera de conocer más detalles.

A través de un comunicado oficial, aseguraron que "los militares se encuentran en buenas condiciones de salud y continúan desarrollando operaciones militares en cumplimiento de la misión constitucional".

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Como se había anticipado, la falla en la comunicación con los 66 uniformados se dio por "afectaciones en los sistemas de comunicación ocasionadas por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la zona".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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